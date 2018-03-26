Тимчук вказав на нахабну брехню адвокатів Савченко

Твердження адвокатів позафракційного нардепа Надії Савченко, яку заарештували за підозрою в спробі держперевороту і змові з бойовиками "ДНР", що фейковий псевдореспубліки Донбасу нібито не визнані Україною терористичними угрупованнями, не відповідає дійсності.

Про це на своїй сторінці пише нардеп від "Народного фронту", координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

Він наголосив, що "ці крики цілком і повністю базуються на фейках пропаганди РФ"

"Панове кремлівські шавки, вивчайте українську законодавчу базу, а не словоблуддя ольгинських тролів і пані Савченко, яка, дарма що народний депутат, судячи із заяв в суді, нічого не знає про діяльність ВР. По-перше, ще в травні 2014 року Генпрокуратура України дала визначення "ЛДНР" як терористичних організацій. По-друге, і Верховна Рада як законодавчий орган України, неодноразово підтверджувала цей статус для "ЛДНР", починаючи з початку 2015 року, - наприклад, згадаємо Постанову ВР "Про Заяву Верховної Ради України "Про визнання Україною юрісдікції міжнародного крімінального суду відносно скоєння злочінів проти людяності та воєнніх злочінів віщімі Посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які прізвелі до особливо тяжких наслідків та масового убивства українських громадян", - пише нардеп.

Також він рекомендував "експертам" вивчати матчастину не по російській Вікіпедії і росЗМІ, а по законодавчій базі України.

"Досить брехати в очі", - додав Тимчук

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня суд обрав запобіжний захід Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Їй інкримінується змова з переговірником Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченко і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою замаху на вище керівництво країни і здійснення терактів.