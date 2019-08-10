Тіло знайшли за диваном: на Хмельниччині мати по-звірячому вбила немовля

На Хмельниччині жінка вбила свою новонароджену дочку. Дитину, задушену сміттєвим пакетом, правоохоронці знайшли в оселі горе-матері.

Подія трапилася в місті Нетішин, повідомляє ТСН. Жінка приховувала свою вагітність від чоловіка і родичів і не зверталася до лікарні, а коли почалися перейми – вирішила народжувати сама.

Жінка в наручниках sitv.ru

"Швидку допомогу" жінці викликали сусіди. Медики в свою чергу, виявивши породіллю без дитини, повідомили в правоохоронні органи. По прибутті поліцейські знайшли задушене немовля схованим за диваном.

"Дитина знаходиться за місцем її проживання, в кімнаті гуртожитку, запакована в сміттєвий пакет. Зігдно з початковими висновками експертів, було встановлено, що основна причина смерті дитини – це асфіксія", – заявила інспектор сектора моніторингу Нетішинського відділення поліції Інна Чаховська.

Сама жінка стверджувала, що донька народилася вже без ознак життя. У поліції готуються оголосити матері підозру, зараз вона в лікарні під наглядом правоохоронців, а після виписки її відправлять в СІЗО. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший подібний випадок в Україні за останній час:

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