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Тіло знайшли за диваном: на Хмельниччині мати по-звірячому вбила немовля

1.2т Читати матеріал російською

На Хмельниччині жінка вбила свою новонароджену дочку. Дитину, задушену сміттєвим пакетом, правоохоронці знайшли в оселі горе-матері.

Подія трапилася в місті Нетішин, повідомляє ТСН. Жінка приховувала свою вагітність від чоловіка і родичів і не зверталася до лікарні, а коли почалися перейми – вирішила народжувати сама.

Жінка в наручниках

Жінка в наручниках

sitv.ru

"Швидку допомогу" жінці викликали сусіди. Медики в свою чергу, виявивши породіллю без дитини, повідомили в правоохоронні органи. По прибутті поліцейські знайшли задушене немовля схованим за диваном.

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"Дитина знаходиться за місцем її проживання, в кімнаті гуртожитку, запакована в сміттєвий пакет. Зігдно з початковими висновками експертів, було встановлено, що основна причина смерті дитини – це асфіксія", – заявила інспектор сектора моніторингу Нетішинського відділення поліції Інна Чаховська.

Сама жінка стверджувала, що донька народилася вже без ознак життя. У поліції готуються оголосити матері підозру, зараз вона в лікарні під наглядом правоохоронців, а після виписки її відправлять в СІЗО. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший подібний випадок в Україні за останній час:

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Місце
Україна Хмельницький
Теги
вбила дитину дитина померла дитина
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Юг Руси
Юг Руси
"На Волыни молодая пограничница убила своего новорожденного ребенка. В Подольском районе Одесской области роженица живьем закопала младенца. В Сумской области мать утопила собственного ребенка в ведре с отходами. В Киеве женщина выбросила младенца на свалку." - ЖЕСТЬ!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Юг Руси, Видимо папаши были поклонниками б@ндеры, и вот, дабы не прервать наследственность...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Полная деградация страны...
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Юг Руси
Юг Руси
Пигин Макс, укроиньзьге мир
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