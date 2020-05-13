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13 травня • оновлено в 16:42
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Тіло в коробці "загубив" водій: з'ясувалися страшні деталі трагедії в пологовому будинку Енергодара

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Адвокатка сім'ї з Енергодара (Запорізька область), яка не може знайти тіло свого мертвого немовляти, Любов Цигиця встановила, що тіло малюка забрав якийсь водій.

Як вона повідомила в коментарі OBOZREVATEL, спочатку чоловік стверджував, що забув тіло в морзі, а потім заявив, що не пам'ятає, куди його подів.

"Мені розповіли, що спершу цей водій говорив, що коробку з тільцем просто забув у морзі. Потім почав казати, що не пам'ятає, куди його подів. Можете собі це уявити?! Нам у самому цьому морзі говорять: "Ви що, знущаєтеся? Як це – забув тіло? Ми ж знаємо, скільки у нас тут перебуває тіл. Він точно його забрав", – розповіла Цигиця.

Тіло в коробці "загубив" водій: з'ясувалися страшні деталі трагедії в пологовому будинку Енергодара

Однак у морг Енергодара тіло дитини так і не надійшло. Водночас адвокатка родини вважає, що вони ніколи не дізнаються, куди ж насправді зникло тіло маленької дівчинки.

"Моя версія – дитину могли по шляху в Енергодар завезти в приватну клініку та здати на стовбурові клітини. Але є й інша малоймовірна версія, хоча теж має право на існування. Мені телефонувала дуже відома гінекологиня. Річ у тім, що тільце дівчинки показували бабусі, воно не мало ознак життя. А лікарка каже: звідки ви знаєте, що це тільце саме ваше? Як то кажуть, немає тіла, немає справи", – припускає вона.

Нагадаємо, у пологовому будинку Енергодара молода жінка не вижила після кесаревого розтину, а вбитий горем батько вже два місяці не може поховати крихітну дочку, тіло якої безслідно зникло. Лікарі водночас дають суперечливі свідчення. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківському обласному пологовому будинку померла породілля, у якої підозрювали коронавірус.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
По факту перед нами кошмарное ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Нет сомнения в том, что тело уме,ршего новорождённого было использовано чёрными тран,сплан,тологами! Адский треш медицины по-сопрунски!
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