Тіло дівчинки віддали в сміттєвому пакеті разом із використаними рукавичками: подробиці трагедії в Дніпрі

Страшна історія трапилася на Дніпропетровщині. Молоду маму з Кам'янського екстрено привезли до Дніпра, у неї трапилися передчасні пологи на шостому місяці вагітності. На жаль, дівчинку врятувати не вдалося. У лікарняному морзі провели розтин, а мати оформила всі документи, щоб забрати й поховати дочку.

Молодій жінці віддали тіло померлого немовляти в недоноски сміттєвого пакету. Коли породілля розгорнула його, то побачила всередині переламане тільце й гумові рукавички, в яких, ймовірно, і робили розтин дитини.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дівчинка обмоталася пуповиною

Про те, що її довгоочікувана донька завмерла на шостому місяці вагітності, Ангеліна з міста Кам'янське дізналася на початку червня на Трійцю. Спочатку лікарка в консультації сказала, що сердечко б'ється і все добре. Але через кілька днів дитина перестала ворушитися, тому жінка вирушила на УЗД. Там їй повідомили, що дівчинка померла, обмотавшись пуповиною.

"Мене на швидкій привезли до Дніпра, в пологовий будинок ім. Руднєва. Там мені довелося народжувати вже мертву дитину. Лікарі та медсестри були привітними, і в мене немає до них жодних претензій", – говорить OBOZREVATEL Ангеліна.

Прізвище мами ми не вказуємо. Оскільки вона побоюється, що наступного разу, коли збереться народжувати, у неї можуть бути проблеми.

Заплати 3-4 тисячі, і ми самі поховаємо

Несподівано після пологів у палату в пологовому будинку початку навідуватися жінка, Ірина К. Назвала себе співробітницею РАГСу, саме вона оформлювала свідоцтва про народження або смерті в цьому пологовому будинку. Сказала, що є можливість поховати дитину, тільки не самостійно, за неї все зроблять.

"Ну навіщо вам новий стрес! Заплатіть 3-4 тисячі гривень, і ми все зробимо самостійно", – згадує Ангеліна, як її вмовляла жінка.

"Але поховати так вони можуть тільки в Дніпрі, а я з Кам'янського. Я в Дніпро не їжджу, навіщо мені там могила дочки", – зазначає мати.

Жінка з РАГСу наполегливо пропонувала свої послуги АіФ

Жінка вирішила, що сама поховає дочку, підписала всі папери. Але співробітниця РАГСу була наполегливою.

"У день виписки вона знову зайшла до мене в палату. Говорила, мовляв, Ангеліно, ви подумайте, це ж у ваших інтересах, ми все зробимо за законом. Розповідала, що за тиждень до мене тут теж народила дівчина і втратила дитину. Умовляла заплатити гроші, а вона все сама зробить. Але я відмовилася, тоді та призначила час у суботу, коли можу піти в обласний морг і забрати дочку", – згадує Ангеліна.

Співробітник моргу просто розсміявся

Жінка не знала, як правильно ховати крихітне тіло дівчинки, тому взяла з собою пелюшки, щоб їй завернули дочку. Вона думала, що їй дадуть труну з тілом. У морзі їх зустрів черговий. Він розсміявся, коли побачив, скільки всього принесла Ангеліна.

"Кажу, ну як же, ви ж повинні звернути тіло, я не знаю, як це робиться. Він відповідає: "Та ви жартуєте! Ваша дитина така маленька, що ми таких навіть не зашиваємо. Я вам зараз винесу, але ви не розгортайте, так і поховайте", – відзначає Ангеліна.

За словами матері, він виніс якийсь жовтий пакет, схожий на пакети "Море пива" або для ковбаси. Коли помітив, що дівчині стало погано від побаченого, швидко взяв пелюшку, замотав, перев'язав шнурком і зробив багато вузлів, щоб уже не відкрили, і сказав: "Ви там уже нічого не побачите, вам це не треба". Взявши з убитої горем мами 200 грн "на хлорку", пішов.

Тільце дочки віддали в сміттєвому пакеті Facebook Просто Дніпропетровськ

Дівчинку згорнули в кулю

Однак Ангеліна розгорнула пакет і жахнулася. "Я побачила, що тіло було загорнуте в обрізки від сміттєвих пакетів. Там же валялась плацента. Я навіть не зрозуміла, що це, подумала, органи дитини. Там же лежали шматки пластирів, бинтів і навіть сині рукавички. Це все було всередині і примерзло. Потім я побачила, що ручка дочки виламана, я навіть не змогла зняти з неї бирку з моїм ім'ям. Її просто згорнули в кулю спиною вгору. я бачила тільки личко, головку, ніжки й виламані ручки. Я зробила фото", – розповідає вона.

На початку червня після всього цього в жінки не було сил кудись бігти, писати заяву в поліцію. Оговтавшись, приблизно через місяць Ангеліна знайшла в документах ім'я і прізвище патологоанатома – Анна Фініті, і написала їй в соцмережах. Однак медикиня не відповіла.

А нещодавно Ангеліна опублікувала пост із розповіддю про той жах, який їй довелося пережити, і виклала фото.

"Тоді ця патологоанатом відгукнулася, написала, мовляв, чому ж ви до мене не звернулися, а виставили тут мене. І просить про зустріч. А вже в ніч із понеділка на вівторок почалася атака на мене в фейсбуці. Під моїм постом з'являлися записи з лівих акаунтів, які були створені годину тому. Вони писали і через п'ять хвилин видаляли, але я заскринила їх. Суть була в тому, що я пошкодувала гроші на труну й похорон для дитини, тому й розплачуюсь. Так само вони вселяли думку, що лікарка не винна, вона просто проводить розтин, а все інше доробляє санітарка, ось вона це і зробила. "Ви ж не знаєте, чиї це рукавички, ви, напевно, їх уже викинули". Вони хочуть знайти крайнього і звільнити. Це так жахливо, коли вмирає твоя дитина, а вони на цьому бізнес роблять", – вважає жінка.

На Ангеліну в соцмережах влаштували атаку

У морзі свою провину заперечують

У департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської обласної адміністрації про те, що сталося, дізналися від OBOZREVATEL. "Уперше від вас чуємо про це. Ми не довіряємо соцмережам, мало що там напишуть. Надсилайте нам запит", – відповіли там.

Однак у КП "Дніпропетровське обласне патологоанатомічне бюро" директор Петро Гриценко сказав, що про цю історію дізнався буквально нещодавно.

"Такого не може бути. Усі трупи дітей і дорослих ми видаємо в належному вигляді. Вони обов'язково повинні бути в труні. Але, можливо, він перебував деякий час тут, тому завернули в целофан, щоб не текло. А то, що там були рукавички і якісь переломи на тілі – такого просто не може бути. Після розтину все оформлюється і укладається в труну. Паталогоанатом здійснює розтин. А видачу та приведення до ладу робить молодший медперсонал. Усі зараз пишуть пояснювальні, для того щоб розібратися. Такого в нас не було. Переломів там точно не може бути. Йде розгляд, але для цього потрібен час", – запевнив директор моргу.