"Тіло без фрагментів кісток": у справі про загибель школяра у Прилуках трапився новий поворот

Справа про смерть 14-річного Дениса Чаленка, який загинув за таємничих обставин у Прилуках на Чернігівщині, "обросла" новими деталями і породила справжній народний гнів серед місцевих жителів.

Люди, як і батьки юнака, які самі возили тіло покійного сина на експертизу до Києва, переконують, що дитину вбили. Однак правоохоронці продовжують наполягати на першочерговій версії – його збив поїзд. Відтепер розслідуванням займається столичне Головне слідче управління Нацполіції, йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як відомо, хлопця ховали через тиждень після таємничої загибелі. До того його тіло пройшло дві судово-медичні експертизи. Навіть більше – лягло у могилу навіть без фрагментів деяких кісток, які чомусь "замість того, аби опинитися у столичних експертів, кудись зникли".

На Чернігівщині загадково загинув школяр Колаж

"Я знаю його як облупленого: він не курив, не вживав наркотиків, не пив, займався спортом", – зауважив Ілля Горленко, учень школи, у якій навчався і загиблий.

Батьки вважали, що Денис відвідував секцію боксу, вони регулярно давали йому на це гроші. Однак виявилося, що на заняттях школяр не з’являвся протягом трьох місяців. Натомість же займався боями у форматі вуличних тренувань.

"Ми знайшли ймовірне місце, де, зі слів людей, могли відбуватися ці так звані бої чи сутички. Є підстави вважати, що там щось відбувається", – казав екскерівник Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик, якого усунули від роботи.

Тіло підлітка виявили на залізничній колії Скріншот із відео

Зазначається, що в день трагедії приблизно о 17:20 Денис вийшов із дому на тренування, за невідомою адресою. Дорогою, десь із 17:23 до 17:50, він розмовляв по телефону із чотирма абонентами. Серед них – дівчина і троє хлопців. Це друзі, знайомі й однолітки, які чули підлітка ще живого. Опісля хронологія обривається, і цю таємницю має розгадати слідство. Адже телефон хлопця замовкає, а він сам зникає – не потрапивши в об'єктив жодної вуличної камери.

Далі, як уже відомо, Дениса виявили біля залізничних колій. Ймовірно, він загинув під колесами поїзда Прилуки – Гребінки, який вирушає о 21:32. На місці трагедії той проїздить приблизно о 21:34. Мама школяра пригадала, що зв'язок із сином обірвався о 19:30-19:40. Час смерті одразу б дав відповіді на всі основні запитання, однак правоохоронці досі чомусь його не оприлюднили.

Кров Дениса на залізничних коліях Скріншот із відео

Також наголошується, що до поїзда, який, за версією поліції, збив дитину, проходить ще один – о 18:32. Щоправда, переконують залізничники, якби хлопець був у цей час десь поряд, то вони б його помітили – тож у цей час на коліях Дениса Чаленка точно не було.

"Дитину було знайдено мертвою на коліях 29.10.2019 року приблизно о 21:37 між рейками, тобто на шпалах. Як повідомили машиніст і помічник цього поїзда, вони не збивали хлопця. Він лежав безпосередньо між рейками. І саме характер, локалізація тих тілесних ушкоджень, які є на його тілі, свідчать про відсутність ДТП", – зауважує адвокат Володимир Білик.

Батьки навели докази вбивства 14-літнього підлітка з Прилук Скріншот із відео

Машиніст із 35-річним стажем, який працює у Прилуках і, на жаль, має сумний досвід ДТП на коліях, підтвердив ці слова: "Я збивав... По-перше, обличчя було б розбите на шматки, переломи були б: і руки, і ноги, і хребет. Повідривало б йому усе".

Але у Дениса тіло ціле, одяг не заплямований кров'ю.

"Зі слів батька, який одразу, коли було знайдене тіло, говорив із машиністом, і сам оглядав – воно було вже заклякле і холодне. Це означає, що смерть настала щонайменше за дві години до того", – каже юристка-кримінологиня Анна Маляр.

Водночас, не оприлюднивши результатів першої експертизи, у поліції пропонують робити вже іншу. Крім цього, досі немає геолокації та білінгу. Хоча запитати інформацію в операторів мобільного зв'язку, чиї вишки покривають місце, де знайшли мертвого підлітка – нескладно.

Жителі Прилук кілька днів штурмували поліцію, вимагаючи розслідувати загадкову смерть Дениса Чаленка "Главком"

"Батьків визнали потерпілими на третю добу – лише після того, як прилучани влаштували акцію протесту під відділком міліції. Заспокоювати людей приїхав головний слідчий країни. Який лише на 9-й день слідства нарешті заявив про розглядання додаткових версій", – йдеться у сюжеті.

Адвокат сім'ї Чаленків зауважив, що тільки почав розплутувати "цей клубок загадкової смерті", охарактеризувавши її як "складне та небезпечне розслідування". Оскільки в ньому багато замовчуваних деталей, зниклих кісток жертви і дивних експертиз, а також натяків на нелегальні бої без правил.

"Є переживання і за адвоката, і за мою родину", – додає батько загиблого хлопця.

Насамкінець зазначається, що спорт, яким займався хлопець, виявився якимось особливим, адже місцева поліція від початку розслідування не хотіла цього оприлюднювати. Тож правозахисник родини вирішив звернутися до Держбюро розслідувань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, аби приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині ввечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції усунули з посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

5 листопада у Прилуках попрощалися із 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати сина, якого мертвим виявили на залізничних коліях, не чекаючи на результати експертизи.

Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. За їхніми словами, вони можуть свідчити саме про вбивство, а не загибель під колесами поїзда, як переконує слідство. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал