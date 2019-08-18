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Тіла жертв розтяли: залишилося дві версії пожежі в одеському "Токіо Стар"

2.6т Читати матеріал російською

У справі про смертельну пожежу в готелі "Токіо Стар" (Одеса) залишилося дві ключові версії НП.

Передбачалося, що пожежа була інсценована для приховування вбивства. Однак ознак для підтвердження цієї версії не виявили, передає "Думська" з посиланням на власні джерела.

Експерти завершили розтин дев'яти жертв пожежі. На їхніх тілах були знайдені тільки характерні для пожежі ушкодження. На даний момент відібрано зразки для лабораторних досліджень.

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Таким чином, у поліції вже залишилося дві версії: порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.

"Токіо Стар"

"Токіо Стар"

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті пожежі в "Токіо Стар" в ніч на 17 серпня загинули 9 осіб. Протягом доби був затриманий власник готелю в Одесі Вадим Чорний, який висловив готовність понести покарання.

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
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Українець Андрій
Українець Андрій
Налякав мене ОБОЗРЕВАТЕЛЬ своїм заголовком про те, що "тіла жертв розтяли". А це, виявляється, медики зробили розтин тіл (рос. вскритіє тел). Хлопці, не лякайте жахалками читачів!
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