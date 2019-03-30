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Тіла почали розкладатися: Львів сколихнула страшна трагедія з матір'ю і дочкою

24.1тЧитати матеріал російською

В одному з приватних будинків Львова поліція знайшла тіла матері та дочки з ознаками насильницької смерті.

Про це інформує прес-служба поліції області. Відомо, що 29 березня до правоохоронців звернувся чоловік, повідомивши, що протягом тривалого часу не може вийти на зв'язок зі своїми родичами.

Після приїзду поліції за адресою проживання зниклих, у будинку були знайдені тіла двох жінок у віці 62 і 82 років зі слідами насильства. Їх особи встановлені, обидві були мешканками міста.

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Тіла почали розкладатися: Львів сколихнула страшна трагедія з матір'ю і дочкою

lv.npu.gov.ua

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

У матеріалі УНІАН зазначається, що, за попередніми висновками експертів, тіла жінок пролежали в будинку близько двох тижнів і вже почали розкладатися.

Тіла почали розкладатися: Львів сколихнула страшна трагедія з матір'ю і дочкою

lv.npu.gov.ua

Тіла почали розкладатися: Львів сколихнула страшна трагедія з матір'ю і дочкою

lv.npu.gov.ua

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
вбивствофотографиивидеоНаціональна поліція України
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