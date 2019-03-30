Тіла почали розкладатися: Львів сколихнула страшна трагедія з матір'ю і дочкою

В одному з приватних будинків Львова поліція знайшла тіла матері та дочки з ознаками насильницької смерті.
Про це інформує прес-служба поліції області. Відомо, що 29 березня до правоохоронців звернувся чоловік, повідомивши, що протягом тривалого часу не може вийти на зв'язок зі своїми родичами.
Після приїзду поліції за адресою проживання зниклих, у будинку були знайдені тіла двох жінок у віці 62 і 82 років зі слідами насильства. Їх особи встановлені, обидві були мешканками міста.
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
У матеріалі УНІАН зазначається, що, за попередніми висновками експертів, тіла жінок пролежали в будинку близько двох тижнів і вже почали розкладатися.
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Як писав OBOZREVATEL:
16 лютого на території приватного будинку в Житомирі були виявлені тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.
Головним підозрюваним у справі подвійного вбивства Анжеліки Карпець та її матері Ірини є Василь Подорожний, колишній хлопець загиблої дівчини.
Знайомі охарактеризували його як жорстоку і хитру людину.
Мотивом кривавого злочину могли стати невинні фотографії Анжеліки в соцмережах.
Одна із знайомих припустила, що в убивстві могли бути замішані подільники батька дівчини, яка сидить у в'язниці.
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