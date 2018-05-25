"Ти запроданець!" У Чехії напали на українського журналіста

У Празі біля готелю "Кристал" напали на українського журналіста Андрія Дзиндзю.

Невідомі кілька разів ударили його, намагалися вирвати з рук телефон, при цьому лаяли його матом і називали "запроданцем". Відео інциденту сам журналіст опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Це були українці, які приїхали на так званий конгрес, організований Рустамом Ташбаєвим, який є членом політичної організації "Український політичний альянс" і організатором "Майдану-3". На цій зустрічі мав бути і Міхеїл Саакашвілі. За моєю інформацією, Саакашвілі приїхав у Прагу, де мав зустрітися з Ташбаєвим на цьому "конгресі", - розповів Дзиндзя виданню "Букви".

Зазначається, що коли журналіст зайшов до самого готелю, то один з охоронців спробував силою його вивести з будівлі.

На відео присутня нецензурна лексика!

"Він кілька разів мене вдарив і обматюкав. Адміністрація готелю на мої прохання викликати поліцію ніяк не реагує", - сказав він, додавши, що поліція в результаті так і не приїхала.

За словами Дзиндзі, в даному готелі заброньовані всі номери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві підпалили автомобіль журналіста і залишили повідомлення.