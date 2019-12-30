Стоячи "на хвіртці", можна купити собі будинок: як українці заробляють мільйони на контрабанді

У Закарпатті практично в кожному прикордонному селі працює "хвіртка", через яку несуть тисячі сигарет в Євросоюз. І це не єдиний спосіб з переправлення контрабанди в Європу.

Курирують все це як місцева влада, прикордонники і силовики України, так і прикордонні служби сусідніх країн. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ніхто нікого не вбивав

Інформація про те, що в Закарпатті нібито катували і вбили чотирьох співробітників СБУ, які приїхали туди боротися з приватним кордоном, не підтвердилася. Вперше такий фейк з'явився тиждень тому на одному з Telegram-каналів, а потім його підхопив один з українських сайтів. У пресслужбі СБУ таку інформацію назвали маячнею.

Операція силовиків у Закарпатті з виявлення контрабанди dpsu.gov.ua

Місцеві жителі Закарпаття також розповідають, що інформація про вбивство СБУвців не більше ніж чутки. "У Закарпатті всі один одного знають, у когось кум на митниці, у когось сват у поліції. Ніхто це не підтвердив, все неправда", – розповідає один зі співробітників обласної адміністрації.

Приватний кордон накрили ще в 2016 році

У Закарпатській області історія з приватним кордоном дійсно була, але його ліквідували вже в 2016 році. Як з'ясувалося, деякі жителі Закарпаття в 2014 році примудрилися приватизувати земельні ділянки уздовж кордону з Угорщиною протягом 150 км. Вони скористалися тим, що прикордонники не мали коштів для оформлення цих ділянок.

"Жодних приватних будинків, через які нібито проносили контрабанду, там не було. Тому що там нічого не будували. Там стояли вишки, з яких вели спостереження за наближенням прикордонників", – розповідає один з активістів із Закарпаття.

Приватний кордон на Закарпатті охороняли саморобні вишки Укрінформ

Організатором всього цього вважається житель області, етнічний угорець Аттіла Горват "Докі", місцевий контрабандист. Селяни приватизували по 5 км землі вздовж кордону, а потім все це передавалося кільком людям "Докі". Ділянки засаджувалися кукурудзою, картоплею, встановлювали вишки нібито для охорони врожаю. З них насправді вели спостереження за прикордонниками. А в зарослях кукурудзи можна було легко сховатися в разі чого.

Охоронці приватного кордону були озброєні: у них були тепловізори, приціли з нічним баченням, вогнепальна і травматична зброя.

Зрозуміло, що без підтримки місцевих правоохоронців, прикордонників, а також угорських прикордонників такий приватний кордон не міг існувати. Тут провозили сигарети великими партіями, проводили нелегалів, а також, кажуть, ввозили наркотики.

Біля будинку контрабандиста "Докі" dpsu.gov.ua

В кінці 2015 і в 2016 році всі земельні ділянки через суди стали повертати назад. За деякими з них судові розгляди ще не закінчені.

Восени 2017 року військова прокуратура за допомогою вертольотів і бронетехніки провела більше 100 обшуків у контрабандистів, затримала "Докі", але він незабаром був відпущений під домашній арешт. Також затримали екскерівницю Берегівського Геокадастру Еріку Шинкевич. Правда, незабаром теж відпустили, оскільки документи на передачу землі підписувала не вона, а керівник обласного Геокадастру Токар, який давно втік за кордон. Вся операція закінчилася пшиком.

Гучна операція силовиків закінчилася пшиком dpsu.gov.ua

"Шинкевич насправді і пред'явити нічого. У судах кажуть, що насправді дана команда вести цю справу, щоб над головами суддів тут вертольоти не літали. І все", – каже адвокат із Закарпаття Олександр Пересоляк.

У Закарпатті працюють "хвіртки"

Приватна межа в Закарпатті під керівництвом "Докі" була зруйнована, однак це зовсім не означає, що контрабанда тут зникла. Навпаки, у селах, які межують з Угорщиною, Словаччиною досі існують так звані "хвіртки", крізь які несуть сигарети.

"І в Березному, і в Берегово є кілька так званих "хвірток", через які проносять сигарети. Це у нас такий стандарт тут в Закарпатті", – каже адвокат Пересоляк.

До речі, "хвіртки" контролюють як прикордонники, так і представники місцевої влади. Ті, хто "стоїть на хвіртці", за короткий час можуть заробити собі на будівництво гарного будинку. Також є домовленості і з прикордонниками з боку Угорщини або Словаччини. Без їх участі такі діри на кордоні не були б можливі.

Вертольотами, дронами і катапультами

Контрабандисти постійно вигадують все нові і нові способи переправлення товарів. Наприклад, кілька років тому в Ужгороді в одному з приватних будинків на околиці виявили підземний хід прямо на кордон Словаччини. Хід був обладнаний рейками і вагонеткою з причепами, яка працювала на електротязі. У такий спосіб перевозили контрабанду.

Причому виявили підземний хід німецькі правоохоронці. Вони зацікавилися, звідки у них у нічних клубах з'являються контрабандні сигарети. Розслідування привело до Словаччини. А потім і до того дому, звідки викопали хід. Власники підземного ходу отримали невеликий термін.

Підземний хід був обладнаний рейками і вагонеткою

Часто для переправки цигарок в Європу використовують і місцевих підлітків. Вони прив'язують до себе блоки з цигарками і просто перебігають лінію розмежування. За це їх називають "бігуни". В день вони можуть зробити одразу кілька ходок.

"Насправді способів із перекидання контрабанди існує багато. І водолази річкою проходять, іноді їх ловлять. Приватні літаки і вертольоти пролітають, квадрокоптери перевозять пачки сигарет", – розповідає житель Берегова.

І така ситуація складається не тільки в Закарпатті. Контрабанду переправляють і в Чернівецькій, Харківській, Львівській, Волинській областях.

9 травня цього року поблизу кордону з Румунією пастух знайшов повалений вертоліт, який перевозив контрабандні сигарети. Ймовірно, він летів дуже низько, щоб його не помітили прикордонники та зачепив дерева. Пілотом виявився білорус, який приїхав у Мукачево ще в березні, а потім зник.

Вертоліт розбився і пілот загинув Мукачево.нет

У травні минулого року в селі Луковичі Чернівецької області знайшли мотодельтаплан із контрабандою. Він не долетів до Румунії, але пілотів не знайшли.

У Чернівецькій області сигарети перевозив мотодельтаплан

А в 2015 році в селі Вишні-Німецьке (Словаччина) неподалік від українського кордону розбився вертоліт Мі-2. Словацька поліція виявила тіла двох українських пілотів і чотирьох вихідців із Південно-Східної Азії. Так через кордон перекидали нелегалів.

Перший дрон із контрабандою зафіксували восени 2016 року поблизу Чопа, він перевозив цигарки. Власника також затримали.

А ось кілька громадян Словаччини освоїли навіть катапульт, за допомогою якого перекидали з боку України сигарети до себе в Словаччину. У день цей пристрій переправляв 25 тисяч сигарет.

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