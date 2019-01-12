Терористи змінили тактику на Донбасі: поранені бійці ЗСУ

У п'ятницю, 11 січня, терористи сім раз порушили режим припинення вогню, змінивши тактику. Двоє українських військових отримали поранення.

За даними розвідки, два бойовики були знищені і двоє поранені. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби, повідомляє прес-центр ООС.

"Ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових у районі селища Кряківка на луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на донецькому напрямку", – сказано в повідомленні.

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Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ОС в районі селищ Водяне, двічі Лебединське, двічі Гнутове на маріупольському напрямі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знімок італійського фотографа, на якому зображений загиблий захисник України, отримав золоту нагороду міжнародного конкурсу в Японії.

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