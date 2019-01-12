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Терористи змінили тактику на Донбасі: поранені бійці ЗСУ

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У п'ятницю, 11 січня, терористи сім раз порушили режим припинення вогню, змінивши тактику. Двоє українських військових отримали поранення.

За даними розвідки, два бойовики були знищені і двоє поранені. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби, повідомляє прес-центр ООС.

"Ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових у районі селища Кряківка на луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на донецькому напрямку", – сказано в повідомленні.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

112 Україна

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ОС в районі селищ Водяне, двічі Лебединське, двічі Гнутове на маріупольському напрямі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, знімок італійського фотографа, на якому зображений загиблий захисник України, отримав золоту нагороду міжнародного конкурсу в Японії.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Чем быстрей подыхает чубатая Свинарня, тем сильнее волны смрада исходят от неё и местного кастрюлеголового отребья.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Донбасс порвёт дупы шароварному стаду.
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Неужели они переняли вашу игиловскую тактику сбрасывания бомб с дронов на людей и дома?
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