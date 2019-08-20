Терористи влаштували підлу диверсію на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 19 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Терористи обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, передає пресцентр ООС.

На одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25). У результаті був поранений один військовий.

ЗСУ на Донбасі ТСН

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Новотроїцького, Водяного, Талаківки, Павлополя, Лебединського та Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил – у районі Світлодарська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня терористи влаштували на Донбасі обстріли, порушуючи режим перемир'я. Після поранення одного із українських військових, його терміново евакуювали в мобільний госпіталь.

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