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Терористи влаштували підлу диверсію на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

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У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 19 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Терористи обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, передає пресцентр ООС.

На одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25). У результаті був поранений один військовий.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

ТСН

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Новотроїцького, Водяного, Талаківки, Павлополя, Лебединського та Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил – у районі Світлодарська.

Терористи влаштували підлу диверсію на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня терористи влаштували на Донбасі обстріли, порушуючи режим перемир'я. Після поранення одного із українських військових, його терміново евакуювали в мобільний госпіталь.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Наплевать, главное дети Пети и Зели хорошо себя чувствую т
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