Терористи влаштували пекло: на Донбасі 1,5 години тривав нічний бій

В ніч з 14-го на 15-е вересня на Донбасі понад півтори години тривав бій в районі Авдіївки.

Про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк. За його словами, сили ООС при цьому не зазнали втрат.

Війна на Донбасі

"Після півночі російсько-окупаційні війська у напрямку від селища Мінеральне відкрили прицільний щільний вогонь по позиціям наших захисників з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння. З метою придушення ворожої збройної активності і недопущення втрат особового складу серед наших захисників підрозділи Об'єднаних сил вели адекватний вогонь", - підкреслив він.

Крім того, прес-секретар повідомив, що з початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил російсько-окупаційні війська вчинили 5 прицільних збройних провокацій на лінії бойового зіткнення. Так, вночі окупанти вели 20-хвилинний обстріл з автоматичних станкових гранатометів по позиціях захисників Новогнатівка.

"Також на початку доби поблизу Зайцеве зафіксовані розриви двох, а у Новолуганського - трьох ворожих мін калібру 82 мм. Після 07:30 окупанти продовжили мінометний обстріл в районі Новолуганського. Вранці українські військові зафіксували розриви в загальному 6-ти ворожих мін вже 120-го і 82-го калібрів", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що влада України хоче провести місцеві вибори по всій країні, включно з територіями тимчасово окупованої частини Донбасу.

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