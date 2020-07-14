Терористи викрали тіло військового ЗСУ: на полі бою залишилися убитий медик і поранений боєць

Терористи "ЛНР" викрали тіло українського військового, який загинув поблизу Зайцевого, потрапивши в засідку, влаштовану російськими окупантами.

До того ж загиблий український військовий медик і поранений боєць усе ще залишаються на полі бою. Про це ТСН повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Відзначається, що станом на 11:30 14 липня представники ОБСЄ намагаються домовитися з окупантами, щоб забрати тіло військового медика й пораненого військового. Інформації про те, чи живий зараз поранений військовослужбовець, немає.

Нагадаємо, що 13 липня в результаті обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер ще один український захисник.

В ООС повідомили, що під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця поблизу селища Зайцеве, пересуваючись до місця загибелі нашого захисника, евакуаційна група потрапила в засідку окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі має ознаки військового злочину.