Головна Новини
14 вересня • оновлено в 10:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи вдарили по ОС на Донбасі: у ЗСУ багато поранених

Читати матеріал російською

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 вересня 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє штаб ООС на сторінці в Facebook, за минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців ЗСУ отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї.

ЗСУ

ЗСУ

Антикор

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • чотири рази неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Мар'їнки - зі снайперської і стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Талаківці - зі стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Верхньоторецька - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Гнутового - противник застосував кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них - один для скидання гранатометним пострілів.

Новини
"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого терориста

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;

  • поблизу Майорська - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

  • чотири рази неподалік Новгородського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм.

Як писав OBOZREVATEL, 11 вересня в штабі ООС повідомили про загибель двох військовослужбовців ЗСУ. Пізніше стало відомо, що вони були морськими піхотинцями.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
15
3
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Грустных свынов не видать что то в коментах
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Заготовка укропу на зиму,сушат и солят.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Если 8 раненых, то по любасу и жмуры есть
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel