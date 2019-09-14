Терористи вдарили по ОС на Донбасі: у ЗСУ багато поранених

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 вересня 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє штаб ООС на сторінці в Facebook, за минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців ЗСУ отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї.

ЗСУ Антикор

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки - зі снайперської і стрілецької зброї;

двічі неподалік Талаківці - зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецька - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Гнутового - противник застосував кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них - один для скидання гранатометним пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;

поблизу Майорська - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

чотири рази неподалік Новгородського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм.

Як писав OBOZREVATEL, 11 вересня в штабі ООС повідомили про загибель двох військовослужбовців ЗСУ. Пізніше стало відомо, що вони були морськими піхотинцями.

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