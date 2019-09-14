Терористи вдарили по ОС на Донбасі: у ЗСУ багато поранених

Збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 вересня 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Як повідомляє штаб ООС на сторінці в Facebook, за минулу добу під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців ЗСУ отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї.
ЗСУ
Антикор
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки - зі снайперської і стрілецької зброї;
двічі неподалік Талаківці - зі стрілецької зброї;
двічі поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Верхньоторецька - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Гнутового - противник застосував кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них - один для скидання гранатометним пострілів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
поблизу Майорська - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
чотири рази неподалік Новгородського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм.
Як писав OBOZREVATEL, 11 вересня в штабі ООС повідомили про загибель двох військовослужбовців ЗСУ. Пізніше стало відомо, що вони були морськими піхотинцями.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".