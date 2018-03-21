УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Терористи вдарили на Донбасі: ВСУ вистояли

4.2тЧитати новину російською

Терористи у вівторок, 20 березня, активізувалися на Донбасі. Зокрема, агресор скоїв п'ять обстрілів укріплень українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також з гранатометів і протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки.

Новини
"Досягти мети": Наєв озвучив головну відмінність нової операції на Донбасі від АТО

На луганському напрямку зі стрілецької зброї противник зробив обстріл наших укріплень неподалік Станиці Луганської, а з 82 мм мінометів і зенітної установки - поблизу Троїцького. Крім того, 82 мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського.

У результаті ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Ще один наш військовослужбовець отримав бойове травмування. Обидва постраждалі оперативно доставлені в лікувальні установи і отримали необхідну медичну допомогу.

Новини
"Х * ні не говорив": АТОшнік розкрив виворіт візиту Порошенко на передову в АТО

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський заявив, що президент Росії Володимир Путін зважиться на поступки по Донбасу лише, якщо захоче налагодити відносини з Європою.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіАТО на ДонбасіРосійсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook

Наші блоги