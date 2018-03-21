Терористи вдарили на Донбасі: ВСУ вистояли

Терористи у вівторок, 20 березня, активізувалися на Донбасі. Зокрема, агресор скоїв п'ять обстрілів укріплень українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також з гранатометів і протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки.

На луганському напрямку зі стрілецької зброї противник зробив обстріл наших укріплень неподалік Станиці Луганської, а з 82 мм мінометів і зенітної установки - поблизу Троїцького. Крім того, 82 мм міномети ворог застосував по захисниках Луганського.

У результаті ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Ще один наш військовослужбовець отримав бойове травмування. Обидва постраждалі оперативно доставлені в лікувальні установи і отримали необхідну медичну допомогу.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський заявив, що президент Росії Володимир Путін зважиться на поступки по Донбасу лише, якщо захоче налагодити відносини з Європою.