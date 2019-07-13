Терористи стягнули сотні "Градів" і гаубиць на Донбасі: карта

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що на Луганському і Донецькому напрямку зафіксовані "Гради", а також гаубиці, танки, міномети, гармати.

Інформацію СММ опублікував прес-центр Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook. Так, на Луганському напрямку БПЛА виявив 44 системи залпового вогню БМ-21 "Град". Зокрема, 1 РСЗВ на околиці Перевальська, 22 - неподалік від н.п. Боково-Платове, 8 одиниць у населеного пункту Садовий і 13 - в районі Міусинська.

Крім того, в Донецькій області, у н. п. Тернове, зафіксована 1 гаубиця 2С1 "Гвоздика" і 3 гаубиці Д-30. Всі вони калібру 122 мм.

На тимчасово-окупованих територіях України БПЛА місії зафіксували 168 одиниць озброєння, розташованого за лініями відводу, але за межами виділених місць зберігання озброєння. А саме: у села Мирне 38 танків T-72, 5 гаубиць 2С1, 12 гаубиць Д-30 і 9 буксируваних мінометів. Поблизу селища Кришталеве виявлено 18 буксируваних гаубиць.

Неподалік від Боково-Платове зафіксовано 6 гаубиць 2С1 і 15 протитанкових гармат МТ-12. У Міусинська розташовані 4 ворожих зенітних ракетних комплекси 9K35, 12 буксируваних гаубиць Д-30 і 10 танків Т-64. В районі Тернового виявлено 28 танків Т-72 і 1 самохідну артилерійську гармату 2С9 "Нона-С" калібру 120 мм. У н. п. Покровка Донецької області зафіксовано ще 10 танків Т-72.

ОБСЄ відзначає, що перебування такої великої кількості озброєння і військової техніки, з порушенням ліній відведення і певних місць зберігання, ще раз дають можливість зрозуміти громадянам Донбасу, що окупаційні війська зневажливо ставляться до положень Мінських домовленостей і взагалі не бажають і не збираються їх виконувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня ЗСУ накрили терористів на Донбасі потужним вогнем: один окупант був знищений і троє поранені.

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