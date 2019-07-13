Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи стягнули сотні "Градів" і гаубиць на Донбасі: карта

5.1т Читати матеріал російською

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що на Луганському і Донецькому напрямку зафіксовані "Гради", а також гаубиці, танки, міномети, гармати.

Інформацію СММ опублікував прес-центр Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook. Так, на Луганському напрямку БПЛА виявив 44 системи залпового вогню БМ-21 "Град". Зокрема, 1 РСЗВ на околиці Перевальська, 22 - неподалік від н.п. Боково-Платове, 8 одиниць у населеного пункту Садовий і 13 - в районі Міусинська.

Крім того, в Донецькій області, у н. п. Тернове, зафіксована 1 гаубиця 2С1 "Гвоздика" і 3 гаубиці Д-30. Всі вони калібру 122 мм.

Терористи стягнули сотні "Градів" і гаубиць на Донбасі: карта
Терористи стягнули сотні "Градів" і гаубиць на Донбасі: карта

На тимчасово-окупованих територіях України БПЛА місії зафіксували 168 одиниць озброєння, розташованого за лініями відводу, але за межами виділених місць зберігання озброєння. А саме: у села Мирне 38 танків T-72, 5 гаубиць 2С1, 12 гаубиць Д-30 і 9 буксируваних мінометів. Поблизу селища Кришталеве виявлено 18 буксируваних гаубиць.

Новини
Терористи Донецька заявили про початок важких боїв: перші подробиці

Неподалік від Боково-Платове зафіксовано 6 гаубиць 2С1 і 15 протитанкових гармат МТ-12. У Міусинська розташовані 4 ворожих зенітних ракетних комплекси 9K35, 12 буксируваних гаубиць Д-30 і 10 танків Т-64. В районі Тернового виявлено 28 танків Т-72 і 1 самохідну артилерійську гармату 2С9 "Нона-С" калібру 120 мм. У н. п. Покровка Донецької області зафіксовано ще 10 танків Т-72.

ОБСЄ відзначає, що перебування такої великої кількості озброєння і військової техніки, з порушенням ліній відведення і певних місць зберігання, ще раз дають можливість зрозуміти громадянам Донбасу, що окупаційні війська зневажливо ставляться до положень Мінських домовленостей і взагалі не бажають і не збираються їх виконувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня ЗСУ накрили терористів на Донбасі потужним вогнем: один окупант був знищений і троє поранені.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
Поділитися у Facebook
22
Коментарі
28
5
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
накрыть бы этот сброд пионами
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Всё, ххлы, готовьтесь к отступлению ...
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
2 з 3 відповідей | показати всі
Сало Уронили
Сало Уронили
Украинец Сергей, это как украинский херой Руслан Онищенко,так там и бильярдные шары учавствовали,с такой бутылки вставать?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Украинец Сергей, иди в АТО гребень тухлодырый
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Герои в очередной раз обосрали шаровары
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Xоxлов Xoзяин,ты зачем шаровары надел дурик у тебя ж кокошник есть.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel