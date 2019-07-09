Терористи "спалились" на жорсткій провокації ЗСУ: момент потрапив на відео

Терористи на Донбасі ведуть обстріли житлових районів, провокуючи на вогонь сили ООС.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила, опублікувавши відео обстрілу бойовиків околиці Мар'їнки.

"Дане відео підтверджує, що незаконні збройні формування б'ють прямо з житлових вулиць н.п. Олександрівка, сподіваючись, що Збройні Сили України, піддавшись провокації, відкривають вогонь, що дасть їм можливість далі поширювати свої брудні фейки", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ЗСУ фіксують факти підриву терористами будівель цивільного населення, які потім видають за обстріли української сторони.

"За кадром чути наскільки неадекватним є поведінка російських найманців, а також реакція на власні злочини, яких уже на скільки багато, що вони і не намагаються їх приховувати", – відмічено в зведенні.

Місце обстрілу терористами

Військові додали, що матеріали за даним видом злочину будуть надані в Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 6 липня, терористи на Донбасі 26 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу п'ять українських військових отримали поранення.

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