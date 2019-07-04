Терористи розв'язали криваві бої на Донбасі: поранено п'ять бійців ЗСУ

У середу, 3 липня, ситуація на Донбасі істотно загострилася. Так, збройні формування Російської Федерації 29 раз порушили режим припинення вогню, 13 раз застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 120 і 82 мм.

"У результаті ворожих обстрілів п'ять українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, яке не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки, 3 липня один окупант знищений і семеро поранені", – повідомив прес-центр АТО.

Противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ЗСУ на Донбасі "Апостроф"

Обстріли велися поблизу населених пунктів Водяне, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Лебединське, Новогригорівка, Красногорівка, Зайцеве, Травневе, Новолуганське, Південне, Попасна, Майорське, Новгородське, Кримське.

Від початку поточної доби, 4 липня, противник тричі обстріляв українські позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові помстилися терористам "ДНР" за вбивство медиків і знищили кілька їхніх позицій. Успішну атаку по позиціях терористів здійснили бійці із бойової розвідувальної групи К-2 54 бригади ЗСУ.

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