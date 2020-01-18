Терористи Путіна вдарили по ЗСУ: 8 бійців отримали поранення

Вісім українських військовослужбовців отримали поранення 18 січня на війні за незалежність України на Донбасі.

Як сказано в зведенні штабу ООС, збройні формування РФ обстріляли позиції ЗСУ із заборонених "Мінськом" мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Терористи застосували також озброєння БМП і безпілотники. Всього режим тиші був порушений 5 разів.

поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета – 16 пострілів і озброєння БМП-1; неподалік Павлополя – з БПЛА противник скинув 2 гранатометних постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;

в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї. захисників населеного пункту Оріхове обстріляли з мінометів калібру 120 мм – 10 хв, а також автоматичних станкових гранатометів.

Війна на Донбасі, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, в цей же час Україна і Росія ведуть переговори про нове розведення військ на Донбасі. Сторони в Мінську вже обговорили 9 ділянок, але зійшлися всього по одній. Кремль наполягає на своїх власних умовах.

Раніше Пристайко заявив, що нове розведення на Донбасі має відбутися на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення.

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