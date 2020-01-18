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18 січня • оновлено в 19:35
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Терористи Путіна вдарили по ЗСУ: 8 бійців отримали поранення

5.8т
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Вісім українських військовослужбовців отримали поранення 18 січня на війні за незалежність України на Донбасі.

Як сказано в зведенні штабу ООС, збройні формування РФ обстріляли позиції ЗСУ із заборонених "Мінськом" мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Терористи застосували також озброєння БМП і безпілотники. Всього режим тиші був порушений 5 разів.

  1. поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

  2. поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета – 16 пострілів і озброєння БМП-1;

  3. неподалік Павлополя – з БПЛА противник скинув 2 гранатометних постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;

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  1. в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

  2. захисників населеного пункту Оріхове обстріляли з мінометів калібру 120 мм – 10 хв, а також автоматичних станкових гранатометів.

Війна на Донбасі, ілюстрація

Війна на Донбасі, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, в цей же час Україна і Росія ведуть переговори про нове розведення військ на Донбасі. Сторони в Мінську вже обговорили 9 ділянок, але зійшлися всього по одній. Кремль наполягає на своїх власних умовах.

Раніше Пристайко заявив, що нове розведення на Донбасі має відбутися на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Бегите укроватники с Донбасса. Иначе некоторых понесут.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
По танку вдарили болванкой. Прощай родимый экипаж...
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2
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Николаев Олег
Николаев Олег
четыре трупа, возле танка, дополнят утренний пейзаж.
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2
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Во ополченцы молодцы!!! Дубасят украинских оккупантов!!!
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