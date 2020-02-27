Терористи Путіна убили бійця ЗСУ і ще одного поранили: деталі боїв

Один український військовослужбовець був убитий російсько-окупаційними військами на Донбасі 27 лютого.
Про це сказано в вечірньому зведенні штабу операції Об'єднаних сил. Ще один захисник незалежності України отримав поранення.
Всього з початку доби терористи п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Бої пройшли біля населених пунктів Новомихайлівка, Красногорівка, Новотошківське, Оріхове.
"Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – відзначили в зведенні.
Карта ООС за 27 лютого
Міноборони
Як писав OBOZREVATEL, в рядах російських терористів на Донбасі різко зросли втрати особового складу. В паніці вони намагаються оббрехати Об'єднані сили, звинувативши їх в провокаціях.
Так, за період з 19 по 27 лютого бойовики втратили убитими дев'ять чоловік особового складу.
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