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8 грудня • оновлено в 08:22
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Терористи Путіна підло вдарили по позиціях ЗСУ на Донбасі: є вбитий та поранені

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На Донбасі під час бойових дій 7 грудня терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі і поранення чотирьох українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню.

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"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", – повідомили в штабі.

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі

Соц мережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;

  • біля Широкиного – з РПГ та стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Павлополя – з СПГ та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

  • біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм;

  • двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • у районі Золотого – з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

  • поблизу Залізного і Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

"Вчора, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один – бойову травму", – сказано в повідомленні.

Карта бойових дій на Донбасі

Карта бойових дій на Донбасі

mediarnbo.org

З початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було, зазначають у штабі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Рада національної безпеки і оборони України на секретному засіданні затвердила основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Нож Всвину
Нож Всвину
Воины ВСУ благородно грабили и насиловали местное население и вдруг... подло попали на мины, установленные предшественниками. Мораль: не жлобься, покупай карты минных полей у побратимов.
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