Терористи Путіна підло вдарили по позиціях ЗСУ на Донбасі: є вбитий та поранені

На Донбасі під час бойових дій 7 грудня терористи обстріляли позиції ООС, що стало причиною загибелі і поранення чотирьох українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 раз порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", – повідомили в штабі.

Ілюстрація. Втрати України на Донбасі Соц мережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

поблизу Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;

біля Широкиного – з РПГ та стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя – з СПГ та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

біля Майорська – з мінометів калібру 82 мм;

двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Золотого – з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Залізного і Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

"Вчора, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один – бойову травму", – сказано в повідомленні.

Карта бойових дій на Донбасі mediarnbo.org

З початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Мар'їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було, зазначають у штабі.

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