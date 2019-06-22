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Терористи послабили хватку на Донбасі: ЗСУ завдали потужного удару

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На Донбасі в суботу, 21 червня, озброєні формування Російської Федерації 25 раз порушили режим припинення вогню.

У результаті, один український військовий отримав бойове травмування, повідомляє прес-центр ООС. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 21 червня чотири окупанти були поранені.

Бойовики відкривали вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велися у районі Опитного, Авдіївки, Водяного, Широкиного, Новотроїцького, Новомихайлівка, Новоселівки Другої, Красногорівки.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"Антикор"

Крім того, позиції сил ООС обстрілювали у районі Луганського, Новолуганська, Південного, Катеринівки, Зайцевого, Новгородського.

Терористи послабили хватку на Донбасі: ЗСУ завдали потужного удару

Від початку поточної доби, 22 червня, ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил – поблизу населеного пункту Водяне, Старогнатівка і Широкино. Інформацію про постраждалих у штабі ООС не пропонують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня у результаті атак терористів на Донбасі три українських військовослужбовці були поранені, один отримав бойове травмування.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
СМЕРТЬ РАСЕЙСКИМ ОКУПАНТАМ ОТ НОЖА БЛАТНЫХ ДОНБАССА!!! МОЧИМ РУСНЮ В СОРТИРАХ!!!
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
На "Обозе" всегда статьи сами по себе, а заголовки сами по себе. Но сейчас особенно смешно. Заголовок прямо противоречит содержанию статьи :о)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пишите правильно..ВСУ нанесли не мощный удар,а подлый ...
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