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Терористи пішли на нову підлість на Донбасі: у ЗСУ багато поранених

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За минулу добу, 6 липня, терористи на Донбасі 26 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу п'ять українських військових отримали поранення.

Бойовики відкривали вогонь по бійцям ЗСУ з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, сказано в зведенні ООС в Facebook.

Відзначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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  • два рази поблизу Широкино - зі стрілецької зброї;

  • біля Лебединського - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

  • двічі неподалік Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • три рази на околиці Павлопілю - з гранатометів різних систем;

  • двічі в районі населеного пункту Богданівка - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї;

  • два рази близько Гнутове - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Старогнатівки - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • на околиці Піщевика - з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Красногорівка - з великокаліберного кулемета.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

У ООС зазначили, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні терористами 10 разів:

  • поблизу Хутора Вільного - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

  • близько Новотошківського - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

  • двічі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

  • на околиці Зайцевого - з гранатометів різних систем;

  • поблизу Новгородського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • два рази біля Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Світлодарська - з міномета калібру 120 мм;

  • на околиці населеного пункту Шуми - з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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ЗСУ вистояли! Штаб ООС повідомив хороші новини з Донбасу

У Генштабі додали, що сили ООС давали адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостями. За даними української розвідки 6 липня трьох окупантів знищено.

З початку поточної доби, 7 липня, ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. ЗСУ контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною на Харківському напрямку.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСЗСУ
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hunt andres
hunt andres
Подлость? Подлостью было начало войны со своим народом.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Вы обстреливаете их дома ,их жён и детей , ну а они в ответ обстреливают ваши ОПОРНЫЕ пункты! Справедливое возмездие!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Когда ВСУ получает лей, то это подлость, а когда наоборот то героизм. Не включайте порошенковскую пропаганду, представляйте сухие факты и от читателей отбоя не будет, а так интересны, как площадка для любителей поржать.
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