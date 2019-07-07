Терористи пішли на нову підлість на Донбасі: у ЗСУ багато поранених

За минулу добу, 6 липня, терористи на Донбасі 26 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу п'ять українських військових отримали поранення.
Бойовики відкривали вогонь по бійцям ЗСУ з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, сказано в зведенні ООС в Facebook.
Відзначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
два рази поблизу Широкино - зі стрілецької зброї;
біля Лебединського - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
двічі неподалік Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
три рази на околиці Павлопілю - з гранатометів різних систем;
двічі в районі населеного пункту Богданівка - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Водяного - з озброєння БМП і стрілецької зброї;
два рази близько Гнутове - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
неподалік Старогнатівки - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
на околиці Піщевика - з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Красногорівка - з великокаліберного кулемета.
Війна на Донбасі
У ООС зазначили, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні терористами 10 разів:
поблизу Хутора Вільного - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;
близько Новотошківського - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
двічі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
на околиці Зайцевого - з гранатометів різних систем;
поблизу Новгородського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
два рази біля Південного - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік Світлодарська - з міномета калібру 120 мм;
на околиці населеного пункту Шуми - з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У Генштабі додали, що сили ООС давали адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостями. За даними української розвідки 6 липня трьох окупантів знищено.
З початку поточної доби, 7 липня, ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. ЗСУ контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною на Харківському напрямку.
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