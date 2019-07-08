Терористи підло обстріляли мирних жителів на Донбасі: є постраждалий

На Донеччині терористи обстріляли селище Новгородське, у результаті чого постраждав літній чоловік.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру координації та контролю. Зазначається, що обстріл вели 6 липня пізно ввечері. У результаті розриву міни калібру 82 мм пошкоджені вікна у приватному будинку по вулиці Слов'янській і поранений чоловік похилого віку 1941 року народження.

Ворожа міна розірвалася у декількох метрах від його будинку. Постраждалого доправили в лікарню у місті Торецьку.

Пресцентр ООС

Крім того, 7 липня близько 7-ї ранку бойовики здійснили обстріл Майського, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет.

Вогонь бойовики вели з позиції поблизу населеного пункту Гольмевський. Граната, на щастя, не розірвалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сили ООС чітким ударом знищили позиції проросійських терористів у районі хутора Вільне Луганської області.

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