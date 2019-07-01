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Терористи обстріляли санітарну машину ЗСУ: названі імена загиблих медиків

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Названо імена медиків, що загинули внаслідок обстрілу окупантами санітарного автомобіля під Водяним. Це військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Майборода та Ірина Шевченко. Про це повідомляється на офіційній сторінці бригади в Facebook.

"Сьогодні близько 11.00 в районі проведення Операції об'єднаних Сил, під час обстрілу російськими окупаційними військами в бік позицій наших захисників, цинічно і навмисне поцілили з ПТРК у санітарний автомобіль наших медиків, який здійснював евакуацію пораненого. Загинули два воїна: старший матрос Майборода Сергій Григорович і старший матрос Шевченко Ірина Вікторівна", - зазначено у повідомленні.

Зокрема, відомо, що загибла Ірина Шевченко - родом з Херсону, їй було 48 років. Контракт вона підписала у 2015 році і протягом останніх кількох років служила радіотелефоністом-санінструктором у Широкино під Маріуполем.

Загибла санінструктор Ірина Шевченко

Загибла санінструктор Ірина Шевченко

Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, що терористи обстріляли "Хаммер", на якому військові медики евакуювали пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер у лікарні.

Командування Об'єднаних сил відразу після скоєння цього військового злочину заявило наступне: "Обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля з боку російських окупаційних підрозділів - чергове свідчення того, що окупанти не дотримуються ніяких міжнародно-правових норм" .

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Тема
Війна на Донбасі
Теги
загинули бійціЗСУ
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Удивительно...фото ракеты которая упала на Кипре с русскими буквами...сразу появилось на Обозревателе...а вот фото хаммера с крестами нет
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Где фото военного автомобиля ..хаммера с крестами на боках?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Так а как же "Порошенко просто наживается на войне"? А как же "нужно просто прекратить стрелять"? И много других "нужно просто ..." и т.д.?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Шевченко Николай, а вот так же... Война. Когда медиков ДНР воены света убили, здесь хохот стоял. Помню, когда публиковались фотки убитых женщин Донбасса, так в остроумии падриоты смешные подписи выдумывали... А вот так оно бывает.
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