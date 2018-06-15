Терористи обстріляли патруль ОБСЄ на Донбасі

Терористи обстріляли патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецькій області.

За даними прес-служб СММ, це сталося 14 червня в непідконтрольному населеному пункті Пікуза, який знаходиться у 23 км від Маріуполя.

"Патруль СММ в складі шестьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях знаходився в н. П. Пікуза на перехресті доріг T-0519 і C-051235, де спостерігачі зупинилися, щоб зафіксувати свіжі сліди, мабуть, бойову броньовану машину (типу БМП) на асфальті. Один зі спостерігачів вийшов з автомобіля, після чого всі члени патруля почули дві короткі черги зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Терористи стріляли з автомата АК-74. За словами спостерігачів, один з членів патруля побачив двох чоловіків в одязі військового типу, які стояли в 50 метрах на південь від дороги.

"У одного з них був при собі автомат (АК-74). Стріляючи з автомата, він направив його вгору під кутом 45° в напрямку патруля СММ. Потім озброєний чоловік зробив 2-3 кроки в бік спостерігачів і зробив ще один постріл в повітря під кутом 45° в напрямку патруля Місії. Після останнього пострілу обидва чоловіки розвернулися і проїхали на південь вздовж дороги C-051235", - повідомили в СММ.

Патруль благополучно повернувся на базу до Маріуполя після події.

"За оцінкою Місії, вогонь мав попереджувальний характер, щоб змусити спостерігачів покинути даний район. Патруль СММ негайно виїхав і благополучно повернувся на базу в Маріуполі", - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Об'єднані сили розповіли про провокації терористів на Донбасі та інтенсивність обстрілу.