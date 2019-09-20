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22 вересня • оновлено в 14:34
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/ Розслідування

Терористи накрили вогнем сили ООС на Донбасі: є поранені

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Російські терористи продовжують порушувати режим тиші та влаштовують масовані обстріли позицій українських захисників на Донбасі. В результаті з початку доби 20 вересня двоє воїнів Операції Об'єднаних сил на Донбасі отримали поранення.

Як повідомляється в офіційному зведенні на сайті Міністерства оборони України, їх евакуйовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Загалом станом на 12:00 20 вересня російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по українських позиціях чотири рази.

Так, на Луганському напрямку о 2:30 ночі з боку Доломітного з ручного протитанкового гранатомета обстріляли позиції підрозділів ООС неподалік від Новолуганського.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"24 канал"

На Донецькому напрямку противник активізувався вранці. Близько 8:00 почався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів ООС поблизу Новотроїцького, він тривав більш ніж годину.

Приблизно в цей самий час з автоматичного станкового гранатомету ворог обстріляв захисників України під Новогнатівкою. Крім того, з 10:40 до 10:55 окупанти з кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь у районі Красногорівки.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український військовий не постраждав у результаті бойових дій на Донбасі 19 вересня. За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Тим часом у селі Родіонівка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки. Вона перебуває буквально у 15 км від кордону з Україною.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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hunt andres
hunt andres
Только раненые?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Опять два "воина света " бутылку не поделили!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ранены два хероя -захистника: у одного хер сломался, у второго дупа разорвана.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Xозяин Xoxлов, кто из этих двоих ты?
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Xозяин Xoxлов, Бгггггг. Яросное сражение было, похоже! :-)
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