Терористи накрили вогнем сили ООС на Донбасі: є поранені

Російські терористи продовжують порушувати режим тиші та влаштовують масовані обстріли позицій українських захисників на Донбасі. В результаті з початку доби 20 вересня двоє воїнів Операції Об'єднаних сил на Донбасі отримали поранення.

Як повідомляється в офіційному зведенні на сайті Міністерства оборони України, їх евакуйовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Загалом станом на 12:00 20 вересня російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по українських позиціях чотири рази.

Так, на Луганському напрямку о 2:30 ночі з боку Доломітного з ручного протитанкового гранатомета обстріляли позиції підрозділів ООС неподалік від Новолуганського.

Війна на Донбасі "24 канал"

На Донецькому напрямку противник активізувався вранці. Близько 8:00 почався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів ООС поблизу Новотроїцького, він тривав більш ніж годину.

Приблизно в цей самий час з автоматичного станкового гранатомету ворог обстріляв захисників України під Новогнатівкою. Крім того, з 10:40 до 10:55 окупанти з кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь у районі Красногорівки.

Ситуація на Донбасі Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, жоден український військовий не постраждав у результаті бойових дій на Донбасі 19 вересня. За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

Тим часом у селі Родіонівка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки. Вона перебуває буквально у 15 км від кордону з Україною.

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