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28 квітня • оновлено в 15:57
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Терористи на Донбасі задумали загострення на травневі свята: розвідка розкрила підступний план

1.1т
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Російські терористи на Донбасі готуються до загострення в період травневих свят. Для того, щоб приховати свої маневри, вони почали масовані обстріли позицій Об'єднаних сил із забороненої зброї.

Про хитрий план окупантів стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Зокрема, зазначається, що командування російських окупаційних військ активізувало обстріли позицій підрозділів ОС на Авдіївському, Курахівському, Попаснянському та Новоайдарському напрямках.

Обстріли терористів "Л/ДНР"

Обстріли терористів "Л/ДНР"

"Реал"

"При цьому для ураження особового складу і найбільш важливих цілей окупанти збільшили інтенсивність застосування заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем і мінометів, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї", – йдеться у зведенні.

Таким чином противник намагається відвернути увагу від тих напрямків, на яких приховано здійснюється підготовка до провокації загострення обстановки в період проведення травневих свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше розвідка встановила, що російські терористи на Донбасі продовжують використовувати період карантину через коронавірус для дестабілізації на фронті.

  • Окупанти встановлюють додаткові мінні поля, в тому числі на потенційних ділянках розведення військ, в безпосередній близькості від доріг і сільськогосподарських угідь.

  • Крім того, противник продовжує утримувати на прихованих вогневих позиціях 122-мм гаубиці Д-30 і самохідні артилерійські установки "Гвоздика" з порушенням відстаней відведення важкого озброєння.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Не успели задумать, а Об хитром плане оккупантов уже стало известно Главному управлению разведки. ЦРУ и ФСБ нервно курят в сторонке)))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Значит ждем провокации от ка ра те лей...
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