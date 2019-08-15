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Терористи на Донбасі влаштували бійню: ЗСУ зазнали втрат

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За минулу добу, з 14 серпня, терористи на Донбасі 13 разів проводили обстріл позицій ЗСУ. В результаті нападу загинув один український військовий.

Про це у Facebook повідомив пресцентр ООС. При цьому двічі бойовики застосували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 120 мм і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:

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  • неподалік від Пісків – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • тричі в районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • двічі неподалік від Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік від Миколаївки – з гранатометів різних систем.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Заборонену зброю терористи застосували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поблизу Південного із західного напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм;

  • в районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів;

  • поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що з початку поточної доби, 15 серпня, терористи нових обстрілів не проводили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня окупанти вбили на Донбасі молодшого лейтенанта НГУ Романа Романенка з Дніпра.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ООС ЗСУ війна Донбас
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Ронович Рон
Ронович Рон
Шахтёры пишут, что ВСУ устроили бойню, ополченцы, судя по обозу ежедневно по 20 раз нарушают перемирие, а ВСУ просто святые, терпят и несут потери, кому вы втираете эту дичь ???
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Важно вести переговоры «хоть с чертом лысым» для прекращения гибели людей. «Первый шаг: прекратить стрельбу и развивать свою страну (экономику – прим.)», – сказал Зеленский о своем видении реинтеграции Донбасса.
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Golan Sim
Golan Sim
Война за независимость Украины от Донбасса и его жителей набирает обороты. майдановский режим совершенно независимо продолжает убивать украинцев не только на Юго-Востоке, но и во всей Украине.
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