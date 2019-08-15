Терористи на Донбасі влаштували бійню: ЗСУ зазнали втрат

За минулу добу, з 14 серпня, терористи на Донбасі 13 разів проводили обстріл позицій ЗСУ. В результаті нападу загинув один український військовий.

Про це у Facebook повідомив пресцентр ООС. При цьому двічі бойовики застосували заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібру 120 мм і 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:

неподалік від Пісків – зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі неподалік від Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік від Миколаївки – з гранатометів різних систем.

Війна на Донбасі

Заборонену зброю терористи застосували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Південного із західного напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм;

в районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що з початку поточної доби, 15 серпня, терористи нових обстрілів не проводили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня окупанти вбили на Донбасі молодшого лейтенанта НГУ Романа Романенка з Дніпра.

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