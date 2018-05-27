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Терористи на Донбасі вбили двох СБУшників

11.9тЧитать новость на русском

На окупованій території Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє військовослужбовців спецпідрозділу СБУ "Альфа", ще один важко поранений.

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в Facebook в неділю.

"Служба безпеки України з сумом сповіщає про трагічну подію в Луганській області. Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об'єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО" А ", ще один важко поранений", - написала Гітлянська.

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Вона повідомила, що загинули підполковник Руслан Муляр та прапорщик Юрій Журавльов.

Нагадаємо, напередодні про втрати ВСУ на Донбасі повідомив волонтер Юрій Мисягін.

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Темы
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Место
Україна
Объект
Служба безпеки України
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