Терористи на Донбасі вбили двох СБУшників

На окупованій території Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє військовослужбовців спецпідрозділу СБУ "Альфа", ще один важко поранений.

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська в Facebook в неділю.

"Служба безпеки України з сумом сповіщає про трагічну подію в Луганській області. Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об'єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО" А ", ще один важко поранений", - написала Гітлянська.

Вона повідомила, що загинули підполковник Руслан Муляр та прапорщик Юрій Журавльов.

Нагадаємо, напередодні про втрати ВСУ на Донбасі повідомив волонтер Юрій Мисягін.