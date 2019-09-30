Терористи на Донбасі розгорнули широкомасштабні бої: ВСУ витримали атаку

За минулу добу, 29 вересня, терористи на Донбасі 26 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Противник застосовував заборонене мінських угодами зброю, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Пісків – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

оо два рази неподалік Водяного і Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

тричі поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з міномета калібру 120 мм;

неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новгородського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Золотого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.