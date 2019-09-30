Терористи на Донбасі розгорнули широкомасштабні бої: ВСУ витримали атаку

За минулу добу, 29 вересня, терористи на Донбасі 26 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу жоден боєць ЗСУ не постраждав.
Противник застосовував заборонене мінських угодами зброю, повідомляє пресцентр штабу ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
оо два рази неподалік Водяного і Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета;
неподалік Пісків – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Опитного, Авдіївки, Невельського – зі стрілецької зброї.
Війна на Донбасі
24 Канал
У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Луганського – з міномета калібру 120 мм;
неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новгородського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі Золотого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
поблизу Новотошківському – з озброєння БМП, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".