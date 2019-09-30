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30 вересня • оновлено в 07:46
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/ Розслідування

Терористи на Донбасі розгорнули широкомасштабні бої: ВСУ витримали атаку

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За минулу добу, 29 вересня, терористи на Донбасі 26 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Противник застосовував заборонене мінських угодами зброю, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 15 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

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  • тричі поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

  • оо два рази неподалік Водяного і Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • поблизу Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета;

  • неподалік Пісків – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

  • поблизу Опитного, Авдіївки, Невельського – зі стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

24 Канал

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник зробив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Травневого – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • поблизу Луганського – з міномета калібру 120 мм;

  • неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

  • поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • неподалік Новгородського – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • неподалік Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

    в районі Золотого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

  • поблизу Новотошківському – з озброєння БМП, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Генеральний штаб ЗСУ
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