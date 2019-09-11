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11 вересня • оновлено в 11:26
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/ Розслідування

Терористи на Донбасі раптово стягнули техніку до позицій ЗСУ: що відбувається

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На Донбасі терористи проводять посилення своїх бандитських підрозділів, стягуючи військову техніку.

Про це в Facebook повідомляє зведення групи "Інформаційний спротив".

"У північно-західній частині Донецька безпосередньо в Куйбишевському районі фіксувалося переміщення бронегрупи окупантів (до 12-ї одиниць, в основному БМП-1/2, до 3-х одиниць МТ-ЛБ і 4 Уралу). Судячи з усього, противник проводить посилення своїх підрозділів, що обороняються в районі селище Веселе -ДАП-Спартак", – йдеться в повідомленні.

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В районі Кришталевого бойовики стягують артилерійські і реактивні кошти: до 20 одиниць 122-мм РСЗВ БМ-21 "Град", до 12 одиниць 122-мм гармат-гаубиць типу Д-30/30А. І не менше 8 одиниць 152-мм гаубиці типу "Мста-Б".

Також між Стила і Старобешево терористи завезли до 6 одиниць БМП-2. Також там знаходяться російські військові вантажівки "Камаз" і "Урал".

В районі Яковлівки на причепах були доставлені два 120-мм міномети.

"У трикутнику Гольмівське – північно-східна околиця Горлівки – Лозове окупанти продовжують обладнувати в другій лінії ряд опорних пунктів і прихованих вогневих позицій. До позицій в Зайцеве і Гольмівському відзначається активний рух автотранспорту (в основному вантажного, армійський типу)", – відмічено в зведенні .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня в зоні проведення ООС на Донбасі четверо бійців ВСУ отримали поранення, ще двоє – бойові травми.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
інформаційне опір Донбас терористи "ДНР" Генеральний штаб ЗСУ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Будут робыть свынную тушенку
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