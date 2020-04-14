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14 квітня • оновлено в 15:42
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/ Розслідування

Терористи на Донбасі почали "відлов" заробітчан з Росії

1.7т
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Терористи "Л/ДНР" активно зайнялися вербуванням українців, які через карантин повернулися із заробіток в Росії на Донбас.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Відзначається, що російські окупанти вирішили скористатися пандемією і розгорнули цілу рекрутингову кампанію на тимчасово окупованих територіях.

"Командування російських окупаційних військ намагається скористатися поверненням на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях чоловіків призовного віку, які втратили в Росії робочі місця із введенням карантинних заходів", – йдеться в повідомленні.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

"5 канал"

У зв'язку з цим російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами вступити на військову службу в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК РФ.

При цьому командири російських передових підрозділів, в яких спостерігається високий некомплект особового складу, намагаються забезпечити першочерговість отримання поповнення, мотивуючи представників військових комісаріатів "грошовими винагородами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лавахв терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки терористи "ДНР"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это тех заробитчан ,что размовляют на свинячий очень.
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Розслідування

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