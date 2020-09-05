За минулу добу, 4 вересня, російські окупаційні війська порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ в зоні проведення ООС на Донбасі.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, поблизу Авдіївки ворог здійснив одиночні постріли з гранатометів і кілька коротких черг – зі стрілецької зброї.

"На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень, в результаті ворожих пострілів, серед особового складу Об'єднаних сил немає", – йдеться у зведенні.

Відзначається, що з початку доби, 5 вересня, противник обстріляв не проводив.

У штабі додали, що в зоні проведення ООС підрозділи ЗСУ разом з рятувальниками гасять пожежі поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка

Також в прифронтових районах саперами ОС знешкоджено більше десяти гектарів території, знайдено і передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Терористи на Донбасі пішли на провокацію та відкрили вогонь – штаб ООС

Терористи на Донбасі пішли на провокацію та відкрили вогонь – штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 3 вересня російські окупаційні війська жодного разу не порушили режим припинення вогню – по всій лінії фронту спостерігалася тиша.

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