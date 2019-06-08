Терористи на Донбасі пішли на нову підлість: загинули двоє бійців ООС

На Донбасі у п'ятницю, 7 червня, озброєні формування Російської Федерації 28 раз порушили режим припинення вогню, із них три рази – із застосуванням заборонених мінських угодами 152 і 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.
Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і автоматичної стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п'ятеро отримали поранення і сім – бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, двох окупантів знищили і ще один був поранений.
Війна на Донбасі
ВВС
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – із артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм і гранатометів;
п'ять разів у районі міста Павлопіль – із гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї;
чотири рази у районі населеного пункту Водяне – із озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
біля Новоалександрівки Другої – із артилерії 152 мм, мінометів 82 мм;
двічі поблизу Мар'їнки – із 82 мм мінометів і стрілецької зброї;
два рази біля Новогригорівки – із гранатометів і кулеметів;
поблизу населеного пункту Гнутове – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Миколаївки – із протитанкових гранатометів;
поблизу Авдіївки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:
поблизу населеного пункту Новолуганське – із 122 мм артилерії і 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї;
Кримське – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
двічі Травневе – із озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів;
Зайцеве – із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі. Була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.
При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.
Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".
Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "як працювали, так і працюють".
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