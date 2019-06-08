Терористи на Донбасі пішли на нову підлість: загинули двоє бійців ООС

На Донбасі у п'ятницю, 7 червня, озброєні формування Російської Федерації 28 раз порушили режим припинення вогню, із них три рази – із застосуванням заборонених мінських угодами 152 і 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і автоматичної стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п'ятеро отримали поранення і сім – бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, двох окупантів знищили і ще один був поранений.

Війна на Донбасі ВВС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – із артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм і гранатометів;

п'ять разів у районі міста Павлопіль – із гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї;

чотири рази у районі населеного пункту Водяне – із озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

біля Новоалександрівки Другої – із артилерії 152 мм, мінометів 82 мм;

двічі поблизу Мар'їнки – із 82 мм мінометів і стрілецької зброї;

два рази біля Новогригорівки – із гранатометів і кулеметів;

поблизу населеного пункту Гнутове – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Миколаївки – із протитанкових гранатометів;

поблизу Авдіївки – із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:

поблизу населеного пункту Новолуганське – із 122 мм артилерії і 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї;

Кримське – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі Травневе – із озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів;

Зайцеве – із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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