Терористи на Донбасі пішли на нову підлість: що далі

Терористи на Донбасі вкотре зірвали виконання комплексу заходів, визначених Мінськими домовленостями, із розведення сил на ділянці "Станиця Луганська".
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС. Військові зазначили, що бойовики, починаючи з 7 червня, ведуть постійні обстріли позицій підрозділів сил ЗСУ.
Постійне введення вогню також підтверджено в звіті спостережної моніторингової місії ОБСЄ.
"З огляду на зазначене, наступною датою початку розведення сил і засобів на цій ділянці, за умови дотримання повного припинення вогню протягом 7 днів, може бути тільки 16 червня 2019 року. Зауважимо, що підрозділи Збройних Сил України вже проводять попередню підготовку і готові до відведення сил і засобів", – зазначили в штабі.
Нагадаємо, що на засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах в Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі. Другий президент України Леонід Кучма зазначив, що пропозиції щодо забезпечення встановлення перемир'я в зоні проведення ООС повинні розробити до 19 червня.
Терористи на Донбасі
Багнет
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня в зоні проведення Операції об'єднаних сил терористи 14 разів порушили режим припинення вогню. Воночас втрат серед українських воїнів немає. Втрати серед терористів уточнюються українською розвідкою.
Також у мережі з'явилося відео, на якому український воїн, уродженець Донбасу розповідає про військові злочини Росії на тимчасово окупованих територіях
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".