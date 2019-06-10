Терористи на Донбасі пішли на нову підлість: що далі

Терористи на Донбасі вкотре зірвали виконання комплексу заходів, визначених Мінськими домовленостями, із розведення сил на ділянці "Станиця Луганська".

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС. Військові зазначили, що бойовики, починаючи з 7 червня, ведуть постійні обстріли позицій підрозділів сил ЗСУ.

Постійне введення вогню також підтверджено в звіті спостережної моніторингової місії ОБСЄ.

"З огляду на зазначене, наступною датою початку розведення сил і засобів на цій ділянці, за умови дотримання повного припинення вогню протягом 7 днів, може бути тільки 16 червня 2019 року. Зауважимо, що підрозділи Збройних Сил України вже проводять попередню підготовку і готові до відведення сил і засобів", – зазначили в штабі.

Нагадаємо, що на засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах в Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі. Другий президент України Леонід Кучма зазначив, що пропозиції щодо забезпечення встановлення перемир'я в зоні проведення ООС повинні розробити до 19 червня.

Терористи на Донбасі Багнет

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня в зоні проведення Операції об'єднаних сил терористи 14 разів порушили режим припинення вогню. Воночас втрат серед українських воїнів немає. Втрати серед терористів уточнюються українською розвідкою.

Також у мережі з'явилося відео, на якому український воїн, уродженець Донбасу розповідає про військові злочини Росії на тимчасово окупованих територіях

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