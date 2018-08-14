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Терористи на Донбасі небезпечно стягнули озброєння: що відбувається

9.1тЧитати новину російською

На Донбасі у терористів були зафіксовані буксовані гаубиці і майже тисяча ящиків для боєприпасів і снарядів.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Так, на Луганщині безпілотник СММ зафіксував у цілому 18 відбуксованих гаубиць (вісім 2А36 "Гіацинт-Б", 152 мм і десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм)

На території іншого об'єкта приблизно в 1 км на північний захід той же міні-БПЛА СММ зафіксував один рухомий розвідувальний пункт (ПРП-4 "Нард") і 775 ящиків для боєприпасів (за оцінкою, деякі з них були нові), а також 118 ящиків для снарядів РСЗВ (БМ-21).

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Крім того, спостерігачі зафіксували наявність невідведеного озброєння.

Так, у трьох таких місцях у непідконтрольних уряду районах Донецької області були виявлені 19 відбуксованих гаубиць (тринадцять Д-30 "Жаба", 122 мм і шість 2A65) і 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм).

У непідконтрольних уряду районах безпілотник дальнього радіусу дії знову виявив 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) на території об'єкта на північ від н. п. Кришталевий (кол. Красний Луч, 56 км на північний захід від Луганська), що є порушенням ліній відведення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні через неконтрольовану ділянку кордону з території Росії в'їхала колона техніки.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Походу будут принуждать карателей к миру.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Пигин Макс, походу будут отгребать от карателей.))
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