Терористи на Донбасі накрили вогнем позиції ЗСУ: є поранені

За минулу добу, 21 травня, терористи на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню, обстрілюючи позиції української армії.

Як повідомляє прес-штаб ООС у Facebook, бойовики застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, автоматичну стрілецьку і снайперську зброю.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу села Водяне — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Двічі в районі населеного пункту Павлопіль — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля села Гнутове стріляли з великокаліберних кулеметів", — йдеться у повідомленні.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи біля селища Шуми застосували гранатомети, великокаліберні кулемети і снайперську зброю.

В результаті обстрілу троє українських військових отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня терористи "Л/ДНР" на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. В ході боїв один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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