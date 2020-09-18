Терористи на Донбасі мінують дороги і нарощують боєздатність – штаб ООС і розвідка

На Донбасі російсько-окупаційні війська нарощують боєздатність армійських корпусів, збільшують мінні поля і розміщують боєприпаси в житлових масивах.

Про це повідомили прес-служби ООС і Міністерства оборони України. Активність терористів зафіксували спостерігачі ОБСЄ і українські розвідники.

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 17 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту безпілотний літальний апарат на непідконтрольній уряду України території зафіксував ряд порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Так 13 вересня БПЛА СММ виявив чотирнадцять протитанкових мін, встановлених поперек автодороги поблизу Саханки Донецької області.

Також вісім протитанкових мін, встановлених в один ряд поперек автодороги, і двадцять протитанкових мін, встановлених нещільними групами на східній і західній смугах руху цієї ж автодороги, було зафіксовано поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині.

16 вересня в населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили шість фрагментів боєприпасів, з яких чотири оцінені як металеві труби від реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – як хвостові стабілізатори 120-мм мінометних мін.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і більше 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами, в т.ч. для артилерійських систем.

Крім того, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, в т.ч. 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

Українська сторона СЦКК зазначила, що викладені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей і досягнутих 22 липня 2020 домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СММ ОБСЄ раніше зафіксувала, що, всупереч домовленостям про перемир'я, терористи "Л/ДНР" вдалися до закладки мін на дорогах Донецької та Луганської областей.

На Донбасі в середу, 16 вересня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.