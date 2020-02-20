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20 лютого • оновлено в 17:28
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Терористи "ЛНР" розбомбили артилерією цвинтар: з'явилися моторошні фото

2.4т
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Проросійські терористи "ЛНР" під час обстрілу з артилерії населеного пункту Попасна на Луганщині розбомбили місцеве кладовище.

Фото з доказами цинічного злочину опублікували на сторінці штабу ООС у Facebook. Факт обстрілу із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння з боку збройних формувань Росії був зафіксований українською стороною Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар

Facebook штабу ООС

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар

Facebook штабу ООС

"У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському цвинтарі. На щастя, жертв і поранених серед цивільного населення немає. Факт обстрілу цвинтаря ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил РФ до загальноприйнятих норм моралі. Зазначені дії в цивілізованому світі неприпустимі", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з тим, що трапилося, українська сторона звернулася до представників СММ ОБСЄ для фіксації вчиненого злочину і наголосила, що засуджує цинічний факт обстрілу міського цвинтаря.

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Бій під Золотим
Місце
Україна
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