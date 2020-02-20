Проросійські терористи "ЛНР" під час обстрілу з артилерії населеного пункту Попасна на Луганщині розбомбили місцеве кладовище.

Фото з доказами цинічного злочину опублікували на сторінці штабу ООС у Facebook. Факт обстрілу із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння з боку збройних формувань Росії був зафіксований українською стороною Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар Facebook штабу ООС

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар Facebook штабу ООС

"У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше 10 могил на міському цвинтарі. На щастя, жертв і поранених серед цивільного населення немає. Факт обстрілу цвинтаря ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил РФ до загальноприйнятих норм моралі. Зазначені дії в цивілізованому світі неприпустимі", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з тим, що трапилося, українська сторона звернулася до представників СММ ОБСЄ для фіксації вчиненого злочину і наголосила, що засуджує цинічний факт обстрілу міського цвинтаря.

Терористи "ЛНР" розбомбили з артилерії цвинтар Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

Пізніше Міноборони опублікувало фото і відео хутора Вільного після нападу російських окупантів.

Також у мережі з'явилася зйомка наслідків російського обстрілу під Попасною.

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