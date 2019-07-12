Терористи "ЛНР" обстріляли мирних жителів Донбасу: в мережі показали фото

Терористи "ЛНР" у четвер, 11 липня, обстріляли будинки мирних жителів Золотого (Луганська область) на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, поділившись відповідними фотографіями.

"Наші бійці захищають мирних жителів, а терористи – прикриваються людьми.

Жителі Золотого знають це точно, адже кожен день відчувають "русскій мір" на собі", – написав він.

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР" Дзеркало тижня

Уточнюється, що під обстріл, який почався увечері, потрапила вул. Стандартна. Терористи обстріляли мирних жителів із великокаліберного кулемета.

Клименко додав, що в стіну одного з будинків увійшла куля 12 калібру. У цей час у своїй квартирі перебувала жінка, вона не постраждала, оскільки була в іншій кімнаті.

facebook.com/klymenkoyurii

facebook.com/klymenkoyurii

Як писав OBOZREVATEL, 10 липня терористи обстріляли автоколону з главою Донецької області, в результаті чого загинув один український військовий.

Раніше на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарне авто ОС. Тоді двоє українських військових медиків загинули, один отримав поранення.

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