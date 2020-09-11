Терористи "Л/ДНР" впритул підійшли до позицій ЗСУ: момент потрапив на відео

В мережі оприлюднили відео з доказом порушення російськими терористами "Л/ДНР" умов перемир'я. На кадрах видно, як ворожий підрозділ вийшов із займаної посадки та вже прокопав в бік позицій ЗСУ понад сто метрів.
Ролик оприлюднили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, наголосивши, що окупанти безкарно продовжують подовжувати свою траншею кожного дня (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).
Тим часом українські піхотинці та розвідники, дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, терпляче спостерігають за діями бойовиків.
"У хлопців зв’язані руки. Ні вийти привітатись, ні відкрити попереджувальний вогонь, натякаючи, що їм тут не раді. Подібні відеоматеріали фіксуються на багатьох ділянках фронту", – зазначили волонтери.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання ТКГ, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н.п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, включно з терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Зазначимо, що жодних порушень умов перемиря з боку України на цій ділянці фронту не було. Цей факт підтвердила і ОБСЄ.
Втім призначена спільна інспекція в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбулася.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію та висування нових неприйнятних вимог.
Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.
Натомість російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.
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