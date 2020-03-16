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16 березня • оновлено в 15:05
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Терористи "Л/ДНР" влаштували масову втечу через коронавірус

1.9т
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У лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

Про панічні настрої серед окупантів Донбасу стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Командування російських окупаційних військ під приводом запобігання поширенню коронавірусу планує перенесення термінів чергової ротації особового складу передових підрозділів. У зв'язку з цим у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК РФ збільшилася кількість російських найманців, які самовільно залишають місця несення служби, в тому числі зі зброєю", – йдеться у зведенні.

Терористи "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР"

"Гордон"

Також наголошується, що для пошуку дезертирів задіяні оперативно-пошукові групи із залученням представників силових структур "Л/ДНР". Проте, щоб уникнути розголосу в ЗМІ, зазначені заходи проводяться під виглядом планових тренувань з пошуку військовослужбовців за сигналом "Кільце" і заходів з протидії тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Коронавірус
Місце
Україна Донецьк
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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