Терористи "Л/ДНР" влаштували масову втечу через коронавірус

У лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства. Це пов'язано з відсутністю ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

Про панічні настрої серед окупантів Донбасу стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Командування російських окупаційних військ під приводом запобігання поширенню коронавірусу планує перенесення термінів чергової ротації особового складу передових підрозділів. У зв'язку з цим у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК РФ збільшилася кількість російських найманців, які самовільно залишають місця несення служби, в тому числі зі зброєю", – йдеться у зведенні.

Терористи "Л/ДНР" "Гордон"

Також наголошується, що для пошуку дезертирів задіяні оперативно-пошукові групи із залученням представників силових структур "Л/ДНР". Проте, щоб уникнути розголосу в ЗМІ, зазначені заходи проводяться під виглядом планових тренувань з пошуку військовослужбовців за сигналом "Кільце" і заходів з протидії тероризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в окупованій Горлівці терористичної "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, яка прилетіла з Китаю. У неї з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

Жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, точної інформації про діагноз немає.

Пізніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що через інформацію про 12 випадків коронавірусу в терористичній "ДНР" (в Горлівці) Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Крім того, в терористичній "ДНР" заявили, що зіткнулися зі ще більшою загрозою, ніж коронавірус. У лікарні на окупованій території нібито потрапили безліч людей зі свинячим грипом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся