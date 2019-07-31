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Терористи "Л/ДНР" вдарили по ЗСУ в перемир'я: штаб ООС розкрив подробиці

1.4т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" у середу, 31 липня, п'ять разів порушили заборону на використання будь-якої зброї на Донбасі.

Втрат серед українських військових не зафіксовано. Збройні Сили дотримувались режиму припинення вогню, інформує прес-служба Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Відомо, що терористи обстрілювали позиції України із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї (міномета калібру 82 мм), а також відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Ілюстрація. ЗСУ

Ілюстрація. ЗСУ

Укріформ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

Карта ООС станом на 31 липня

Карта ООС станом на 31 липня

  • поблизу Пісків у напрямку Вольво-центру – із підствольного гранатомета;

  • поруч із Водяним у напрямку н.п. Пікузи – зі стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Лебединського у напрямку Саханки – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Широкино у напрямку Саханки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

  • застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперську;

  • наступальні дії та розвідувально-диверсійні операції;

  • розміщення важкого озброєння в населених пунктах та поблизу них.

Як писав OBOZREVATEL 29 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, із них раз – із застосуванням забороненої зброї.

Тоді в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, один військовослужбовець отримав поранення.

28 липня в штабі ООС повідомили про обстріл терористами КПВВ "Мар'їнка". Ніхто з військових не постраждав.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ЛНР Новини ДНР ООС Збройні сили України ЗСУ видео
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
покидайте эту помойку.хай чубатые друг друга за чубы таскают
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