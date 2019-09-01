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Терористи "Л/ДНР" розв'язали важкі бої на Донбасі: як пройшла доба на війні

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Терористи "Л/ДНР" у неділю, 1 вересня, мінімум дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про втрати з української сторони не повідомляється. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Укрінформ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи скоїли 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Миколаївки у напрямку Докучаєвська – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • три рази неподалік Водяного з напрямків н.п. Ужовка й Азов – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Луганського по напрямку Нижнього Лозового – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі в районі Зайцевого – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новолуганського у напрямку Байрака – з мінометів калібру 82 мм.

Відзначимо, за повідомленням СЦКК, о 17:01 в районі населеного пункту Зайцеве Північне терористи застосували міномети 82-го калібру (4 міни).

Із 17:20 до 18:00 в районі населеного пункту Новолуганське застосували міномети 82-го калібру (15 мін).

Як писав OBOZREVATEL, 31 серпня в зоні проведення ООС на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР терористи "ДНР"
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