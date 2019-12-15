Терористи Путіна розв'язали на Донбасі нові криваві бої

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в неділю, 15 грудня, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

Уточнюється, що збройні формування Російської Федерації обстріляли українські підрозділи з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ілюстрація. ООС atr.ua

Усі 6 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ":

неподалік Луганського та Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів;

двічі біля Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів;

в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;

поряд Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів;

поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Карта ООС

На ділянках розведення сил і засобів №1, №2 та №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період із 6 до 12 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули 5 військовослужбовців, поранення отримали 4 бійці.

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