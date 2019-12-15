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15 грудня • оновлено в 21:18
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/ Розслідування

Терористи Путіна розв'язали на Донбасі нові криваві бої

2.6т
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У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в неділю, 15 грудня, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

Уточнюється, що збройні формування Російської Федерації обстріляли українські підрозділи з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Ілюстрація. ООС

Ілюстрація. ООС

atr.ua

Усі 6 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ":

  • неподалік Луганського та Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • двічі біля Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів;

  • в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;

  • поряд Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів;

  • поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

На ділянках розведення сил і засобів №1, №2 та №3 обстановка стабільна, тривають заходи щодо дотримання режиму тиша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період із 6 до 12 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули 5 військовослужбовців, поранення отримали 4 бійці.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України ООС Новини ДНР Новини ЛНР
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
шо за терористы Путина?може Абамы,или Байдена,или Псцяки,или Нуландихи?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Донбасс испытывает очередное обострение украинских агрессоров. Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют о резком усилении обстрелов со стороны ВСУ по республикам. Доклад об этом содержится в ежедневном отчете международных наблюдателей.
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2 из 3 ответов | показать все
Lux Alex
Lux Alex
Захаров Дмитрий, Вот и я о чем, Дмытрыку. Бросай это дело. Бояра до добра не доведет. Сначала укроагрессоры мерещутся а потом и Путин с рогами по углам запляшет.
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Lux Alex, Так не пей)
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1
Goncharov Costa
Goncharov Costa
Сколько наших хлопцев, должно згинуть, чтобы командование выдало им зброю? Чому, они не отвечают на путинские провокации? Так не можливо, априори. Безоружные киборги, и Ордынская военщина.
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4
Lux Alex
Lux Alex
Андрущенко Владимир, Блаженный Владимир отойди от клавиатуры,не множь ересь.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Goncharov Costa, дурят тебя твои СМИ....незачем ополчению стрелять первыми.... А давать ответку - это по закону,по правилам... Не стреляйте первыми,и не будет на Украине чья-то мать, плакать у гроба очередного хероя...
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