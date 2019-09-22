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22 вересня • оновлено в 15:05
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Терористи "Л/ДНР" масово переходять на бік України: озвучені цифри

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Із 2015 року, коли почала діяти програма Служби безпеки України "Тебе чекають вдома" на бік Києва перейшли 383 терористи "Л/ДНР" – майже цілий батальйон.

Про це з посиланням на відповідь департаменту контррозвідки СБУ повідомляє "Апостроф" (щоб подивитися документ, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в 2018 році на бік України перейшли 128 осіб, а в 2019 – 16.

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Терористи "Л/ДНР" масово переходять на сторону України

Терористи "Л/ДНР" масово переходять на сторону України

Судово-юридична газета

Програма "Тебе чекають вдома" передбачає, що учасники незаконних збройних формувань можуть перейти на бік України з найменшими втратами.

Це поки що єдиний шанс для сепаратистів, що не здійснювали тяжких злочинів (вбивств, тортур, згвалтувань, нападів на підприємства) уникнути відповідальності.

В СБУ відзначили, що програма "не встановлює законодавчих гарантій і процедур звільнення осіб від кримінальної відповідальності", а лише передбачає консультативну допомогу цим людям у припиненні ними протиправної діяльності. Для участі достатньо повідомити про свої наміри будь-яким способом.

Терористи "Л/ДНР" масово переходять на бік України: озвучені цифри

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарна "ополченочка" Світлана Дрюк перейшла на бік України.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу терористи "ДНР"
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70rus xxx
70rus xxx
А можно описать их дальнейшую судьбу?Хотя,попробую сам.Сразу дали квартиры,работу и учебу без конкурса.Н-да,завидую.
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an and
an and
Ничего удивительного...фейковое образование, с такой же идеологией и такими же целями! Любой человек со временем задаётся простым вопросом: а зачем мне это? И что потом? И кому он нужен в той же России и русском мире, чтоб за это убивать кого то....да и результаты уже налицо. Разруха и убогость в лднр...и это при богатой России то! Россия всегда кинет людей - это факт! Для нее люди - это мусор! Вот и все ответы...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Дык в настоящий момент в двух армейских корпусах республег состоит по самым скромным подсчётам 30 тыс.тел.Сюда ещё добавить с пару десятков тысяч заипашенных и вышедших в "отставку".На их фоне 380 тел., безусловно,победа побед.
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