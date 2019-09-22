Терористи "Л/ДНР" масово переходять на бік України: озвучені цифри

Із 2015 року, коли почала діяти програма Служби безпеки України "Тебе чекають вдома" на бік Києва перейшли 383 терористи "Л/ДНР" – майже цілий батальйон.

Про це з посиланням на відповідь департаменту контррозвідки СБУ повідомляє "Апостроф" (щоб подивитися документ, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в 2018 році на бік України перейшли 128 осіб, а в 2019 – 16.

Терористи "Л/ДНР" масово переходять на сторону України Судово-юридична газета

Програма "Тебе чекають вдома" передбачає, що учасники незаконних збройних формувань можуть перейти на бік України з найменшими втратами.

Це поки що єдиний шанс для сепаратистів, що не здійснювали тяжких злочинів (вбивств, тортур, згвалтувань, нападів на підприємства) уникнути відповідальності.

В СБУ відзначили, що програма "не встановлює законодавчих гарантій і процедур звільнення осіб від кримінальної відповідальності", а лише передбачає консультативну допомогу цим людям у припиненні ними протиправної діяльності. Для участі достатньо повідомити про свої наміри будь-яким способом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарна "ополченочка" Світлана Дрюк перейшла на бік України.

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