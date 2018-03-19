Терористи Донбасу змусили дітей агітувати за Путіна на тлі руїн: з'явилося відео

Терористи Донбасу записали відеоролик, на якому діти на тлі руїн агітують голосувати на президентських виборах у Росії за Володимира Путіна.

Запис опублікував блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook. На відео хлопчик вимовляє хвалебну промову Путіну, а на задньому плані стоять діти різного віку з прапорами терористів і Росії.

"Змусили діточок агітувати за Путіна на тлі руїн. Пробирає до кісток. Здається, що це кадри з якоїсь злісної антиутопії", - прокоментував Казанський.

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"Нещасні мешканці зруйнованого регіону нестямно оспівують божевільного правителя, підкидають у багаття війни нові поліна. Люди стали декораціями в шизофренічній передвиборній кампанії", - додав він.

Цікаво, що на заставці відео зображений прапор терористів "ЛНР", водночас як самі діти тримають прапор "ДНР".

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