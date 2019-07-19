Терористи "ДНР" здійснили підле вбивство на Донбасі: штаб ООС повідомив деталі

Терористи "ДНР" у п'ятницю, 19 липня, обстріляли місто Красногорівка (Донецька область) на Донбасі, в результаті мирний житель отримав смертельні поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил із посиланням на українську сторону СЦКК. Уточнюється, що інцидент стався близько 10:00.

Встановлено, що противник вистрілив із гранатомета СПГ-9 із напряму Старомихайлівки. Граната ОГ-9 вибухнула поблизу багатоповерхівки на вулиці Чайковського, 36.

Ілюстрація. Терористи на Донбасі Фокус

Пораненим виявився 60-річний чоловік, який якраз знаходився на городі недалеко від будинку.

Його було негайно доставлено до лікарні в місто Курахове. Від отриманих численних осколкових поранень потерпілий помер.

"Незважаючи на наявні домовленості та норми міжнародного гуманітарного права, збройні формування Російської Федерації і їх найманці вчергове здійснили військовий злочин, адже підступно застосували зброю проти мирного цивільного населення", – підкреслили в штабі ООС.

Як писав OBOZREVATEL, 19 липня, на Донбасі загинули воїни Збройних сил України Олександр Бардалим і Джерелейко Роман.

Двоє військових 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила потрапили під снайперський вогонь ввечері. Трагедія сталася на північних околицях окупованого Донецька.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!