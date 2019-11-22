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22 листопада • оновлено в 21:29
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Окупанти в мирному населеному пункті підірвали авто ЗСУ: поранені троє бійців. Моторошні фото

3.8т
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Терористи "ДНР" у четвер, 21 листопада, в мирному населеному пункті Шуми Донецької області атакували ракетою український військовий автомобіль.

У результаті троє військовослужбовців отримали контузію, серед них – одна жінка. Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці у Facebook.

Постраждалі перебувають на лікуванні у військовому госпіталі, стан їхнього здоров'я задовільний.

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Наслідки попадання ракети

Наслідки попадання ракети

facebook.com/pressjfo.news

Уточнюється, що авто було підбите з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот".

"Цей автомобіль на момент обстрілу навіть не перебував на передовій лінії оборони... Машина забезпечення просто розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на далекі позиції.

Такої підлості, щоб у мирному населеному пункті, де проживають тільки цивільні, буде застосовано таку потужну зброю, ніхто просто не очікував", – розповів воїн Збройних сил Віктор.

Наслідки попадання ракети

Наслідки попадання ракети

facebook.com/pressjfo.news

Він додав, що пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такий дальності управляти боєприпасом дуже важко.

Терорист, який керував ПТРК, намагався "завести" ракету саме в кабіну, але чітко не розрахував відстань і потрапив у дерев'яний борт кузова.

Наслідки попадання ракети

Наслідки попадання ракети

facebook.com/pressjfo.news

Наслідки попадання ракети

Наслідки попадання ракети

facebook.com/pressjfo.news

Наслідки попадання ракети

Наслідки попадання ракети

facebook.com/pressjfo.news

Наслідки попадання ракети

Наслідки попадання ракети

facebook.com/pressjfo.news

Як писав OBOZREVATEL, раніше українська розвідка повідомила, що окупанти на Донбасі влаштували провокацію в зоні розведення військ. У темний час доби вони приховано переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відводу від лінії розмежування.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Донецьк
Теги
фотографии авто Збройні сили України ООС
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это в кабине кондиционер взорвался. И вообще они сами себя обстреливают.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, уходите с Донбасса... ваше присутсвие там до хорошего не доведет...
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
та шо це робитця, карателей обстреливают!
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