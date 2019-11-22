Окупанти в мирному населеному пункті підірвали авто ЗСУ: поранені троє бійців. Моторошні фото

Терористи "ДНР" у четвер, 21 листопада, в мирному населеному пункті Шуми Донецької області атакували ракетою український військовий автомобіль.
У результаті троє військовослужбовців отримали контузію, серед них – одна жінка. Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці у Facebook.
Постраждалі перебувають на лікуванні у військовому госпіталі, стан їхнього здоров'я задовільний.
Наслідки попадання ракети
facebook.com/pressjfo.news
Уточнюється, що авто було підбите з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот".
"Цей автомобіль на момент обстрілу навіть не перебував на передовій лінії оборони... Машина забезпечення просто розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на далекі позиції.
Такої підлості, щоб у мирному населеному пункті, де проживають тільки цивільні, буде застосовано таку потужну зброю, ніхто просто не очікував", – розповів воїн Збройних сил Віктор.
Наслідки попадання ракети
facebook.com/pressjfo.news
Він додав, що пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км. На такий дальності управляти боєприпасом дуже важко.
Терорист, який керував ПТРК, намагався "завести" ракету саме в кабіну, але чітко не розрахував відстань і потрапив у дерев'яний борт кузова.
Наслідки попадання ракети
facebook.com/pressjfo.news
Наслідки попадання ракети
facebook.com/pressjfo.news
Наслідки попадання ракети
facebook.com/pressjfo.news
Наслідки попадання ракети
facebook.com/pressjfo.news
Як писав OBOZREVATEL, раніше українська розвідка повідомила, що окупанти на Донбасі влаштували провокацію в зоні розведення військ. У темний час доби вони приховано переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відводу від лінії розмежування.
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